Detenen un grup que es dedicava a cometre robatoris per intentar fugir dels Mossos
A més a més, el conductor circulava sense carnet i amb un passaport fals
Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada tres persones —un home i dues dones— com a presumptes autores d’un robatori amb força. La detenció va ser fruit de les sospites d'una patrulla de seguretat ciutadana que va veure un vehicle que podria estar implicat en robatoris amb força a domicilis. L’home també és detingut per un delicte de falsificació de document públic, oficial o mercantil, per circular sense permís i identificar-se amb un passaport manipulat.
Va ser a les 10.00 hores del dia 26 de febrer de 2026, dijous passat, quan a la incorporació de la C-55 per accedir a Manresa en direcció a la C-16 C, es van creuar la patrulla amb un vehicle que, pel model, els constava que podria estar implicat en robatoris amb força a domicilis. Davant la sospita, els agents van iniciar un seguiment per tal d’aturar-lo i fer les comprovacions oportunes, però el conductor va augmentar la velocitat. Finalment, els mossos van aconseguir aturar-lo a la sortida 134 de la C-25, l'Eix Transversal.
A l’interior del vehicle hi viatjaven tres ocupants: l’home que conduïa, de 43 anys, i dues dones, de 23 i 39, totes elles amb diversos antecedents per delictes contra el patrimoni. En l’escorcoll del vehicle, els Mossos van trobar, entre els seients davanters, una armilla reflectant embolicada i, al seu interior, un estoig de color negre ocult. Es tractava d’un kit per obrir portes i cometre robatoris amb força. A l’interior del vehicle també s'hi van localitzar guants de làtex, uns guants de llana, diferents intercomunicadors tipus AirPods, dues ulleres sense graduació —que s’utilitzen per dificultar la identificació en presència de càmeres o testimonis—, així com una bossa de mà i diverses peces de roba per canviar-se.
Els agents van detenir els tres individus per un delicte d’actes preparatoris de robatori amb força a domicili, i l’home, a més, per un delicte de falsificació documental, ja que el passaport que portava estava manipulat. Després de prendre’ls declaració, els detinguts van quedar en llibertat el mateix dia, a l’espera de ser citats pel jutjat instructor dels fets.
