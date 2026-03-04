Junts per Manresa denuncia que el polígon del Pont Nou costarà 1,58 milions d’euros més del pressupostat
Ramon Bacardit afirma que aquest fet "agreuja la inviabilitat d’un sector encallat des de fa vint anys"
Regio7
En el darrer Ple municipal, el govern va portar a aprovació la modificació del Projecte d’Obres d’Urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa. Aquesta modificació comporta un increment net d’1,58 milions d’euros, resultat d’augmentar partides per valor de 4,64 milions i reduir-ne d’altres per 3,06 milions. En termes relatius, assegura el president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, "parlem d’un 11% més respecte del pressupost adjudicat".
Junts ha volgut fer públic que "aquest increment no és neutre. Repercuteix directament sobre el sector i, per tant, sobre els propietaris, agreujant encara més la inviabilitat econòmica que arrossega aquest àmbit des del seu origen.
Recorda que el sector va quedar paralitzat l’any 2007 precisament per les al·legacions d’inviabilitat econòmica presentades pels propietaris, que fins i tot van guanyar un contenciós administratiu que va obligar a excloure dels costos l’execució de l’avinguda principal.
"Mancances del propi projecte"
Explica que l’informe tècnic admet que els increments a l’alça responen, en part, a exigències d’Endesa i Adif, "però també a mancances del propi projecte: murs, tancaments o el trasllat d’elements de la Pista de Beisbol. És a dir, es va licitar una obra amb un projecte incomplet o no prou definit. I, el que és més greu, no s’ha aprofitat la modificació per replantejar el disseny i reduir costos amb criteris de racionalitat econòmica".
Per a Bacardit, "el polígon del Pont Nou és la icona d’una manera de fer que ja venia del primer tripartit i de la qual l’actual equip de govern és hereu directe: grans projectes sobredimensionats, amb més preocupació per l’impacte estètic que per l’equilibri cost-benefici, que acaben hipotecant la ciutat i el seu dinamisme econòmic".
Bacardit qualifica de "greu" la "tergiversació dels fets en relació amb l’Incasòl. L’alcalde ha afirmat que l’Ajuntament va renunciar al conveni perquè no s’ajustava a dret. La realitat documental és una altra: fou l’Incasòl qui va sol·licitar la resolució del conveni l’any 2021, atenent el temps transcorregut i la modificació substancial de les circumstàncies econòmiques del projecte. Presentar-ho d’una altra manera no només distorsiona la veritat, sinó que desacredita mandats anteriors sense fonament".
En aquest sentit, el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, vol deixar clar que "aquest 11% de sobrecost és el resultat d’haver licitat amb mancances i d’haver prioritzat la voluntat política per damunt del rigor tècnic. Quan no es planifica bé, la factura sempre acaba arribant".
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran