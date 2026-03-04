Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Anònima de Manresa obrirà per primer cop les seves portes després de dos anys d’obres

S’ha organitzat una jornada de portes obertes els dies 21 i 22 de març

A partir de dilluns s'obriren les inscripcions a l'Oficina de Turisme

Interior de la nova Anònima

Interior de la nova Anònima / ARXIU/MIREIA ARSO

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La transformació de l’edifici de l’Anònima de Manresa, històrica nau industrial del Centre Històric on es va generar per primer cop electricitat a la ciutat a finals del XIX, es podrà contemplar en unes jornades de portes obertes que es duran a terme el 21 i 22 de març.

L’Anònima ha viscut un profund projecte de rehabilitació que ha transformat l’edifici, seu fins a l’últim moment de companyies elèctriques fins que va passar a mansa municipals.

Els canvis han mantingut, expressament, els seus trets modernistes que va imprimir l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. S’hi han fet obres durant dos anys amb una inversió de 3,5 milions d'euros aportats per fons europeus. L'Ajuntment hi ha posat un milió. Acollirà serveis municipals i espais culturals.

La transformació es podrà contemplar els dies 21 i 22 de març, de les 10 del matí a la 1 del migdia. És imprescindible inscripció prèvia. El termini per apuntar-se a les visites s’obrirà el 9 de març, a les 10. Caldrà apuntar-se a la pàgina web manresaturisme.cat, o de forma presencial a l’Oficina de Turisme de Manresa de la plaça Major, en el seu horari habitual: tots els dies de 10 a 3 de la tarda, i les tardes de divendres i dissabte de 5 a 9.

Una nova vida mantenint la identitat

En la visita es podrà veure com l’Anònima avança per recuperar l’activitat. Ara, s'ha completat la primera fase de la restauració que ha suposat la rehabilitació de l'interior de l’espai que acollirà serveis municipals lligats bàsicament a la promoció econòmica de la ciutat a través de l’oficina ProManresa, i espais per per a la cultura creativa i transformadora.

Les tres plantes que fins al 2014, quan el recinte es va cedir a l'Ajuntament de Manresa, eren una zona d'oficines i l'interior de la nau petita s'han convertit en espais diàfans, sense parets interiors. Destaca la llum natural que envaeix tot l’espai. S’han conservat els paviments originals i també parets de maons i de totxo, pilars de ferro o les encavallades de sota coberta. El projecte de rehabilitació l’ha signat l'arquitecta Meritxell Inaraja Genís.

Un dels elements destacats de projecte és l'eficiència energètica de l’edifici. Destaquen els elements de climatització passiva que ha plantejat Inaraja com una doble façana al front sud del carrer Llussà que permet regular automàticament la captació i dissipació tèrmica conjuntament amb un pati central com si fos una gran xemeneia que, a banda de donar transparència i lluminositat natural a l’interior de l’edifici, actua d’element e ventilació. A més, s'han instal·lat plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau central.

Rehabilitació en tres fases

Aquestes obres han completat la primera de les tres fases de rehabilitació de l'Anònima. La següent fase contempla la conversió de la paret mitgera del carrer Llussà on ara hi ha un gran mural, en una façana, la consolidació de la torre i la restauració de les finestres. Aquesta fase està pressupostada en 1,5 milions d'euros. La tercera, valorada en mig milió d'euros, és pel mobiliari i les instal·lacions.

