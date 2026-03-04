Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
Vivia a la residència Sant Andreu, on fa tres anys va rebre la visita de l'alcalde per lliurar-li un obsequi en nom del consistori, com fa l'Ajuntament cada vegada que hi ha una persona de la ciutat que arriba als cent anys
Regió7
Manresa ha perdut un avi centenari. Es tracta d'Àngel Pla Sala, que tenia 102 anys i de qui aquest dimecres s'ha celebrat el comiat. Justament el novembre del 2023 va rebre la visita de l'alcalde Marc Aloy a la residència Sant Andreu, on residia Pla, per felicitar-lo pel seu centenari i lliurar-li un obsequi de part de l'Ajuntament. Un segle de vida al qual havia arribat el 26 de novembre d'aquell any. Va acompanyar Aloy la regidora de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs.
Àngel Pla Sala va néixer el 26 de novembre de 1923 a Manresa. Era vidu i deixa dos fills, una filla i cinc nets. Durant la seva vida laboral va treballar d’administratiu a l’Anònima i una de les seves grans aficions sempre havia estat la música -tocava el saxo i el clarinet. Li agradava molt col·leccionar segells i sobres de sucre, llegir, fer puzles i jugar al dòmino.
