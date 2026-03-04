La Policia no pot demostrar que Santi Laiglesia sigui l'autor dels anònims que va rebre Helena Jubany
La prova cal·ligràfica dona negatiu, però les restes d'ADN segueixen apuntant l'acusat, mentre els escrits s'atribueixen a Xavi Jiménez
Guillem Sánchez / Eduard Font
Els pèrits cal·ligràfics del Cos Nacional de Policia han conclòs que Santiago Laiglesia, principal investigat per l’assassinat d’Helena Jubany el desembre de 2001, no va escriure cap paraula dels dos anònims que la víctima va rebre abans del crim. En un informe anterior, aquests especialistes ja havien identificat Xavi Jiménez, l’altre investigat en aquesta causa reoberta al jutjat de Sabadell, com l’autor de la major part de la segona nota. En aquest darrer document, la Unitat Central de Criminalística subratlla que no ha estat possible determinar a qui correspon la lletra que resta sense identificar.
El jutjat de Sabadell, després d’aquesta última prova pericial, ha concedit cinc dies a les parts perquè sol·licitin noves diligències. D’aquesta manera, deixa en mans de les defenses dels dos investigats —així com de la Fiscalia i de l’acusació particular exercida per Benet Salellas— la possibilitat d’instar la continuïtat de la investigació en un sentit o en un altre. Transcorregut aquest termini, la jutgessa valorarà les eventuals peticions i, si no les admet, acordarà el tancament de la instrucció i es fixarà la data del judici. Aquest escenari —el del final d’una instrucció reoberta el desembre de 2021, un dia abans que el crim prescrivís— situaria previsiblement la celebració del judici a finals de 2026 o a principis de 2027. Un cop formalitzat el tancament de la instrucció, la Fiscalia i l’acusació particular hauran de concretar contra qui o quins dels investigats formulen acusació, així com els fets imputats i les penes sol·licitades.
L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, ha explicat que l'acusació no presentarà més peticions de prova i esperen poder presentar l'escrit d'acusació en els pròxims dies. Tot i que no s'ha volgut avançar el seu contingut, la previsió és que s'adreci contra els dos únics acusats en el cas a hores d'ara, Santi Laiglesia i Xavi Jiménez.
La jutgessa també ha notificat aquest dimecres que manté el caràcter “provisional” del sobreseïment de la causa contra Ana Echaguibel, que va arribar a ingressar a presó l’any 2002 per aquests fets, però sobre la qual la família de la víctima ja no manté sospites arran de les darreres proves d’ADN.
En aquest cas hi ha implicada una família manresana, la de Montse Careta, la jove que era parella de Santi Laiglesia en el moment dels fets, i que va entrar a presó acusada de la mort d'Helena Jubany fa més de 23 anys. Careta es va llevar la vida després d'estar més de 80 dies entre reixes.
Els anònims
El cos d’Helena Jubany va ser llançat des del terrat d’un edifici del carrer de Calvet d’Estrella de Sabadell la matinada del 2 de desembre de 2001. L’autòpsia va concloure que, quan va ser precipitada en roba interior des del terrat, Jubany es trobava sedada amb benzodiazepines, la mateixa substància que contenia una de les begudes que acompanyaven els dos anònims que, presumptament, Xavi Jiménez i una altra persona li haurien fet arribar abans de l’assassinat.
La Policia considera que Jiménez va redactar la major part de la segona nota, però no l’encapçalament ni la darrera paraula que la tanca: “petons”.
Les dues notes manuscrites es trobaven dins de dues bosses de plàstic penjades a la porta del seu domicili. La primera va ser lliurada el 17 de setembre de 2001 i contenia una orxata, un croissant de xocolata i un escrit amb el missatge següent: «Helena “sorpresa” passàvem per aquí i hem dit a veure què explica l’Helena. Som??? (et trucarem, “a menjar-s’ho tot”)».
La segona va arribar el 9 d’octubre de 2001 i contenia un suc de préssec en un pot de vidre i una nota més extensa, aparentment redactada per dos autors diferents, en què els remitents desconeguts expressaven el desig de coincidir novament amb ella en una altra excursió de la Unió Excursionista de Sabadell i informaven que, després de deixar-li la bossa, anaven a buscar un lloc per aprendre anglès a Sabadell.
Segons la Policia Nacional, Jiménez va escriure la major part d’aquesta segona nota, però no l’encapçalament ni la paraula final, “petons”. L’informe més recent de la Unitat Central de Criminalística remarca que no ha estat possible determinar l’autoria de la part que, presumptament, no va redactar Jiménez.
L’octubre de 2001, quan Jubany va rebre el segon anònim, va beure part del suc de préssec i va entrar en un estat de somnolència. Va sospitar que la beguda podia contenir alguna substància tòxica. Com que en restava líquid al pot, el va portar a un laboratori de Barcelona perquè l’analitzessin. El resultat va ser positiu en benzodiazepines.
Els amics de Sabadell
Helena Jubany havia estudiat Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i, després d’aconseguir una feina com a bibliotecària a Sentmenat (Vallès Occidental), es va traslladar a viure a Sabadell, una ciutat nova per a ella. Es va inscriure a la UES amb la voluntat de conèixer gent i, així, es va integrar en un grup d’amics del qual formaven part Xavi Jiménez, Santi Laiglesia i la seva parella sentimental, Montse Careta, així com Ana Echaguibel. La Policia Nacional va centrar les sospites en aquest entorn pocs dies després de la seva mort.
Com que Helena havia conservat els anònims i també l’informe de l’anàlisi practicada al suc enviat, la Policia Nacional va poder vincular aquells escrits amb els presumptes autors: tots dos elements estaven relacionats per la presència de benzodiazepines.
Montse Careta residia al mateix edifici des del qual va ser llançada Helena i, al seu domicili, els investigadors hi van trobar Dormicum, medicament amb benzodiazepina com a principi actiu. Montse va ser detinguda mesos després del crim, igual que Ana Echaguibel. Tanmateix, Montse es va suïcidar a la presó de Wad-Ras abans de ser jutjada. Després de la seva mort, Ana va sortir de la presó i la causa va quedar arxivada fins a l’any 2021.
Amb la reobertura del procediment, Santiago Laiglesia esdevé el principal investigat per aquests fets, i fins i tot ha ingressat en presó preventiva durant dos mesos, després que el seu ADN fos localitzat al jersei que Jubany duia el dia dels fets.
