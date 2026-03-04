Reallotgen en pensions de Berga i Súria alumnes desnonats a Manresa
Docents per l’Habitatge i representants d’escoles públiques i entitats socials denuncien que s’han vulnerat els drets dels infants
Dues de les famílies desnonades dilluns d’un bloc de pisos del carrer d’en Botí de Manresa han estat reallotjades en pensions de Berga i de Súria. Els cinc menors d’aquestes famílies, d’entre 2 i 11 anys, no poden anar a escola i s’ha vulnerat el seu dret a l’educació.
Ho ha denunciat aquest dimecres a la tarda el col·lectiu Docents per l’Habitatge. Juntament amb Càritas, la direcció del col·legi Sant Ignasi en representació de totes les escoles públiques de la ciutat, l’Associació de Famílies d’Alumnes de la llar d’infants l’Espurna i l’Escola Popular, han fet pública aquesta situació que consideren inacceptable. El desallotjament de dilluns ha afectat dos alumnes de l’escola Sant Ignasi, un de l’Espurna i un de l’Oms i de Prat.
En una compareixença pública a la plaça Fius i Palà, Marc Peraire, de Docents per l’Habitatge ha criticat «la perversitat d’aquest sistema capitalista que prioritza el dret a la propietat privada, en aquest cas del fons voltor Divarian, per sobre dels drets fonamentals de la infància, expulsant famílies vulnerables i oferint-los com a única alternativa el desarrelament a pensions de Berga i Súria».
Les escoles detecten un augment de casos
La directora de l’escola Sant Ignasi, Núria Garriga, en nom també de les escoles públiques de Manresa, ha manifestat que els docents «no podem quedar impassibles» davant aquestes «situacions dramàtiques». Ha assegurat que «hem detectat un augment significatiu de famílies que viuen en situació de risc habitacional». I ha estat taxativa: «L’angoixa i la inseguretat quan es viu amb la incertesa de perdre la casa afecta la salut mental dels infants i dificulta de ple el seu procés d’aprenentatge».
Ha assegurat que no és un fet puntual que siguin reallotjats fora de la ciutat o de la comarca, i que «nosaltres, com a docents, tenim el deure i la tasca de vetllar pel benestar de l’alumnat i garantir el seu aprenentatge, dret bàsic i fonamental».
Això passa, ha recordat, perquè els infants i les seves famílies tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques «com un sostre on viure i on desenvolupar i emprendre la vida». Er aquest motiu la vulneració del dret a l’habitatge també és una vulneració del dret a l’educació, a la igualtat d’oportunitats i a la protecció de la infància, ha dit. Ha demanat mesures urgents per fer front a «aquest drama».
Que s'aturin els desnonaments
Per part de l’AFA de la llar d’infants l’Espurna, Gemma Tomàs ha recordat que la pèrdua d’una llar genera un impacte negatiu en qualsevol persona que s’accentua en el cas dels infants i encara més si s’allunya la família de la seva comunitat. Tomàs ha demanat que s’aturin els desnonaments. Igual que Fina Farrés que, en representació de Càritas, ha explicat que l’entitat acompanya moltes famílies en situació d’exclusió. L’entitat ha organitzat per al pròxim dia 8 un debat sobre l’habitatge a l’auditori de la Plana de l’Om que comptarà amb la presència de l’exdiputat i periodista David Fernández.
Finalment, en nom de l’Escola Popular Pau Gassó ha denunciat l’ofensiva de jutjats i Mossos d’Esquadra a l’hora de fer llançaments. Igual que Peraire, que ha demanat a Educació que s’activi per evitar desnonaments. «Defensa el dret a l’habitatge és avui més que mai, defensar que els nostres alumnes tinguin una infància digna i una educació de qualitat", ha dit.
Segons Peraire, les dues famílies han estat allotjades a Berga i a Súria perquè no hi ha llocs a Manresa. «Mai no s’han fet polítiques serioses en aquest sentit, ni s’hi han destinat recursos. En el moment que s’agreuja la crisi habitacional, passa això». A les famílies se’ls proporciona viatge gratuït amb transport públic a Manresa, però l’absentisme és generalitzat. La situació hauria de ser temporal.
