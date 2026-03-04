Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
El regidor del Grup Nacionalista a l'Ajuntament de la capital del Bages està teixint una aliança amb Junts per a les municipals del 2027
Sergi Perramon, regidor del Grup Nacionalista a l'Ajuntament de Manresa, ha rebutjat l'oferta que li ha plantejat Aliança Catalana de ser l'alcaldable per aquesta formació de cara a les eleccions municipals del maig del 2027 a la capital del Bages.
I no només això, segons ha assegurat Perramon i han confirmat fonts d'Aliança Catalana, l'oferta d'encapçalar la candidatura municipalista portava afegida una altra proposta: ser el número 1 d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona.
Perramon ja va rebre abans de les passades eleccions a la cambra catalana l'oferta de ser el número 1 de la demarcació de Barcelona, i també la va rebutjar. Així que el total de carabasses que ha recollit fins ara el partit liderat per Sílvia Orriols són tres.
En comptes d'accedir a ser l'objecte del desig d'Aliança Catalana, Sergi Perramon està transitant una altra senda. Es va presentar a les municipals del 2023 sota les sigles del Front Nacional. Va aconseguir dos regidors al ple de l'Ajuntament de Manresa. Es va anar distanciant del Front Nacional i va començar a funcionar dins l'Ajuntament amb la denominació de Grup Municipal Nacionalista. Mentrestant va posar en marxa la creació d'una plataforma cívica que també va registrar com a partit polític: Avenç Nacionalista.
És amb aquesta formació que Junts per Manresa està negociant presentar una candidatura unitària de cara a les eleccions municipals de l'any que ve.
La cronologia
Perramon va presentar Avenç Nacionalista en un acte al cafè-teatre Voilà el passat 5 de desembre. Havia anunciat 1 any abans que ho faria, que bastiria una plataforma amb la qual girar full d'una etapa política i obrir-ne una altra. Avenç Nacionalista pretén aglutinar nacionalistes independentistes des del municipalisme.
El 31 de desembre va rebre una trucada d'un assessor de Sílvia Orriols que li proposava ser l'alcaldable de la capital del Bages i candidat per Barcelona a les següents eleccions catalanes.
El 22 de gener, en un acte al mateix cafè-teatre Voilà, Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya entre 2010 i 2016 i president de Convergència Democràtica de Catalunya fins a la seva dissolució, va oferir una reflexió a Ramon Bacardit, que l'alcaldable de Junts li havia sol·licitat que fes públicament. La resposta de Mas va ser: "si voleu una candidatura per guanyar i governar ajunteu el que s'hagi disgregat". Tot seguit, Bacardit va assegurar que entomava el repte: "seurè amb Avenç Nacionalista i Impulsem Manresa per aconseguir que Manresa canviï de rumb", també per aglutinar els votants d'Esquerra i d'altres partits que considerin que això és necessari.
Les converses entre Junts i Avenç han anat progressant satisfactòriament, pel que han anat transmetent uns i altres. Impulsem Manresa, que forma part del govern de la capital del Bages conjuntament amb ERC i PSC, ha mantingut un perfil més baix i caldrà veure quin és el paper que acaba jugant.
A les passades eleccions al Parlament de Catalunya, Aliança Catalana va ser la quarta força política a Manresa en suports. Va aconseguir 2.812 vots, el que suposa un 9,4 % dels sufragis, amb Junts, PSC i Esquerra al davant. Al seu darrere, Vox, PP, CUP i Comuns.
Per acabar de plantejar l'escenari, cal recordar que el 28 de febrer el Front Nacional, sota el paraigua del qual es va presentar Sergi Perramon a les passades eleccions municipals, ha assegurat que si Perramon no encapçala la seva candidatura ho farà una altra persona, però seran presents als comicis a la capital del Bages.
