Entrevista | Seyed Mostafa Taghavi Ciutadà iranià que fa un doctorat a Manresa
"La interferència del govern en la vida personal és molt esgotadora"
Resideix des de l'any passat a Manresa per fer un doctorat en Sostenibilitat Minera a la UPC, després de cursar els estudis de màster a Alemanya i a França
Afirma que "l'estat d’ànim al país està profundament dividit" i se suma als que temen "que les potències estrangeres estiguin utilitzant aquests pretextos per destruir l’Iran en benefici dels seus interessos"
Què estàs estudiant?
Actualment, estic cursant un doctorat en Sostenibilitat Minera a la UPC Manresa. Vaig triar aquest camp perquè és el meu principal interès professional.
Per què a Manresa?
El meu camí cap a Catalunya no va ser directe; anteriorment vaig viure a Alemanya i a França per fer els estudis de màster. Vaig decidir traslladar-me a Europa principalment a causa de la situació econòmica a l’Iran. Tot i que allà treballava per a una empresa minera de primer nivell, no hi podia veure un futur viable. A més, les restriccions socials pel que fa a les llibertats individuals i als drets de les dones (com ara l’ús obligatori del hijab) feien molt difícil quedar-s’hi.
Estàs treballant al mateix temps?
No, no estic treballant perquè vaig obtenir una beca de la Unió Europea.
Tens la família a l’Iran?
Sí, la major part de la meva família és allà, tot i que tinc un germà que viu a Alemanya.
T’hi has comunicat? Quina és la situació al teu país?
Mantinc el contacte amb un dels meus germans a través de Telegram, sobretot per saber si estan bé. És difícil perquè, d’ençà que el conflicte es va intensificar, internet està tallat. L’estat d’ànim al país està profundament dividit. Algunes persones esperen que la pressió externa pugui posar fi finalment al règim actual, citant el proverbi persa «La mort és una vegada, plorar és una vegada» (que significa que és millor afrontar una única dificultat final que no pas un patiment interminable). Tanmateix, d’altres, inclòs jo mateix, temem que les potències estrangeres estiguin utilitzant aquests pretextos per destruir l’Iran en benefici dels seus interessos. Sembla que són els civils qui estan pagant el preu d’un «nou ordre global» i de les maniobres geopolítiques.
Què en penses de l’atac dels Estats Units?
Des del meu punt de vista, té a veure amb el control estratègic. Establint influència a l’Iran, les potències estrangeres poden controlar la Xina des de l’oest i Rússia des del sud, concretament mitjançant el control dels corredors comercials vitals que connecten la Xina amb Europa. És una lluita pel petroli, pel gas i pel domini geogràfic que s’alinea amb diverses ambicions regionals.
Com vas saber la notícia sobre l’atac?
Segueixo les actualitzacions de notícies regularment a través de Telegram.
Parla’m de la teva vida a l’Iran fins que vas decidir marxar.
La vida allà era una lluita constant. Més enllà de les dificultats econòmiques, la interferència del govern en la vida personal és molt esgotadora. Hi ha una pressió constant per comportar-se segons les seves «idees antiquades» en lloc de tenir la llibertat d’escollir la manera de viure.
Tens germanes? Han tingut l’oportunitat d’estudiar?
Tinc una germana que té un títol en Enginyeria Agrícola. És important aclarir -i és una idea errònia força comuna- que les dones a l’Iran sí que tenen l’oportunitat d’estudiar i d’exercir professions, a diferència de la situació a l’Afganistan. Les restriccions a l’Iran són més matisades i sistèmiques. Crec que aquestes qüestions s’haurien pogut resoldre mitjançant moviments civils interns en lloc de la guerra o de la revolució, tot i que el dirigent que va ser assassinat recentment actuava com un obstacle important per a aquest progrés.
