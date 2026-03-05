Anjo Valentí, sobre les dades d'Interior sobre criminalitat a Manresa: "Segueix sent una ciutat segura"
El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil destaca que disminueixen els delictes que poden fer créixer més la percepció d'inseguretat, els que es resolen amb més pressió policial
La reducció dels delictes que es poden evitar amb la pressió policial és la bona notícia de les dades del Ministeri de l'Interior de tancament de l’any delictiu a la capital del Bages, en paraules del regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de Manresa, Anjo Valentí. Unes dades que li permeten seguir afirmant que "Manresa és una ciutat segura".
Quina és la lectura general que en fa l’Ajuntament de les darreres dades del Ministeri de l’Interior sobre criminalitat a Manresa?
La lectura global és positiva. Manresa continua sent una ciutat segura. De fet, hi ha una reducció dels delictes que més es poden evitar amb pressió policial, i això és una bona notícia. Són els que més influeixen en la percepció d’inseguretat de la ciutadania: els robatoris amb violència i els robatoris a domicilis. Tant les dades del Ministeri com les dels Mossos d’Esquadra coincideixen que aquest tipus de robatoris, els que impliquen intimidació o violència, disminueixen en tots els casos.
En canvi, els furts sí que han augmentat. Com s’explica?
Els furts són una tipologia molt diferent. No impliquen violència. Pot ser, per exemple, que algú deixi el mòbil sobre la taula i una altra persona l’agafi. Són delictes molt difícils de controlar perquè requeririen pràcticament tenir presència policial a cada establiment.
Una de les dades que més criden l’atenció és l’augment dels delictes sexuals. Manresa apareix entre les primeres posicions deu de les ciutats analitzades pel Ministeri.
És cert que hi ha un augment de casos, però també és veritat que ara es denuncia més. Hi ha més conscienciació i cada vegada hi ha menys por a denunciar. I una dada molt important: La gran majoria d’aquests delictes es produeixen a l’interior de domicilis i entre persones que es coneixen prèviament: pot ser un amic o algun conegut. Malauradament, en aquests casos la prevenció policial és molt més difícil.
Tenen dades concretes sobre això?
Sí. Entre gener i setembre del 2025 es van registrar 44 delictes contra la llibertat sexual a Manresa. Segons les dades dels Mossos d’Esquadra, que només són dels primers nou mesos de l'any, en tots els casos excepte un, l’agressor formava part del cercle proper de la víctima. Això significa que el 95,8% de les violacions es van produir dins l’entorn de confiança de la víctima.
També s’ha detectat un augment dels robatoris a vehicles. Què hi ha al darrere?
Aquí hi ha hagut dos episodis molt concrets. D’una banda, una onada de robatoris a l’interior de vehicles el juny de l’any passat. Una persona, que va acabar detinguda, va ser relacionada amb almenys 16 robatoris a la zona de la part antiga de la ciutat. De l’altra, hi va haver un episodi puntual de robatoris de ciclomotors que també es va resoldre. En concret, 58 de 86 vehicles, eren motos, bàsicament ciclomotors.
Amb aquestes dades, hi ha qui té la sensació que la inseguretat augmenta.
Aquí entra en joc la percepció. La percepció d’inseguretat és molt subjectiva. Una persona es pot sentir més insegura, però això no vol dir necessàriament que la ciutat sigui més insegura.
Per tant, quin missatge final enviaria als ciutadans?
Que mirin les dades amb perspectiva. Les xifres demostren que Manresa continua sent una ciutat molt segura. I nosaltres continuarem treballant perquè ho segueixi sent.
