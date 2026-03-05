Entrevista | Mahsa Pourmohammad Golloujeh Està fent un doctorat a la UPC Manresa
«He sentit molts iranians dir que preferirien morir que continuar vivint sota aquest govern»
Viu a a la capital del Bages des del 2022 i és estudiant de doctorat al programa de Recursos Naturals i Medi Ambient de l'EPSEM-UPC Manresa
Afirma que «van ser els iranians els que van demanar ajuda a Israel i als Estats Units» i que «molts esperen que hi torni el príncep Pahlavi»
Mahsa Pourmohammad Golloujeh té 32 anys i estudia a la UPC Manresa. Aprofitant la proximitat del 8 de març i en un moment que pot ser crucial per a l’esdevenidor del seu país, desitja un feliç Dia Internacional de la Dona, «especialment a les de l'Iran. Espero que algun dia totes les dones del món, incloses les de l'Iran, puguin gaudir de llibertat, igualtat i dignitat».
-Què estàs estudiant?
-Soc estudiant de doctorat al programa de Recursos Naturals i Medi Ambient de l'EPSEM. Actualment, treballo i estudio alhora en projectes centrats en el reciclatge de matèries primeres crítiques de residus electrònics.
-Per què a Manresa?
-Si he de ser sincera, no vaig poder aconseguir els meus somnis a l'Iran. Sempre vaig sentir que estava destinada a fer alguna cosa especial pel món, així que vaig decidir migrar. Vaig trobar una oportunitat a la UPC i vaig presentar la sol·licitud. Al principi, no coneixia Manresa. Ara, estic molt contenta d'haver-la triat. Catalunya m'ha ajudat a apropar-me a aconseguir els meus somnis, però encara queda molta feina per fer.
-D'on ets?
-Soc de Teheran, Iran.
-On vius actualment i des de quan?
-Visc en un pis d'estudiants a Manresa des del 26 de setembre de 2022.
-Tens família a l'Iran?
-Sí, el meu pare, la meva mare, la meva germana bessona i el seu marit viuen a l'Iran.
-T'has comunicat amb ells? Quina és la situació al teu país? Què et diuen?
-Sí, puc dir que parlo amb ells cada dia. Tanmateix, aquests dies ha estat molt difícil comunicar-m’hi perquè la República Islàmica de l'Iran ha tallat internet. Hi ha hagut una apagada digital total, cosa que em preocupa molt per ells. Tampoc puc trucar-los, ja que l'Iran té prohibit fer trucades internacionals directes. Només em poden trucar a mi, però, durant els atacs recents de fa unes dues setmanes, ni tan sols van poder fer-ho perquè la República Islàmica de l'Iran ho va tancar tot. Estaven en una apagada digital completa.
-Què en penses de l'atac dels Estats Units?
-Malauradament, he de dir que em sento feliç. Sé que aquesta situació podria tenir moltes conseqüències que potser no entenc del tot, ja que no soc una persona política. Tanmateix, molts de nosaltres ens sentim així. Amb «nosaltres», em refereixo als iranians tant de dins com de fora del país. Tots veiem aquest atac com una forma d'ajuda, sobretot després que la República Islàmica de l'Iran hagi matat, segons s'informa, més de 30.000 iranians durant les recents repressions internes. Molts iranians esperen que hi torni el príncep Pahlavi. Durant els darrers 47 anys, el país no ha millorat; en molts sentits, ha empitjorat. El poble iranià sent que l'única manera d'eliminar aquest govern del nostre país seria mitjançant la intervenció externa dels Estats Units i Israel. Van ser els iranians els que van demanar ajuda a Israel i als Estats Units. Van demanar directament a Trump que els ajudés.
-Com te'n vas assabentar?
-Vaig veure vídeos a Instagram el primer dia i, immediatament, vaig trucar a la meva família. Em van dir que el país està sent atacat, però que tenen com a objectiu llocs militars, de manera que els civils generalment estan fora de perill, tot i que encara poden veure's afectats per l'impacte dels bombardejos. He sentit molts iranians dir que preferirien morir que continuar vivint sota aquest govern. També vaig veure molts vídeos de gent ballant pels carrers de l'Iran quan els Estats Units i Israel estaven duent a terme atacs. És una situació trista i complexa, però, quan el teu govern no et dona suport, pots acabar demanant suport a altres governs. Vaig veure molts vídeos d'iranians dins del país demanant ajuda als Estats Units. La República Islàmica de l'Iran no només afecta els iranians dins del país; també afecta els que vivim a l'estranger. Com a iraniana, per exemple, no puc obrir un compte bancari sense tenir una feina perquè de vegades ens tracten amb sospita i ens associen amb el terrorisme. Molta gent vol que la família Pahlavi torni perquè creuen que l'Iran tenia una forta reputació internacional durant aquella etapa.
-Parla'm de la teva vida a l'Iran fins que vas decidir marxar.
-Vivia a casa dels meus pares i tenia una vida còmoda, però el que em va fer pensar a migrar va ser l'entorn que el govern va crear per a nosaltres. No podia viure feliç perquè els preus augmentaven gairebé cada setmana. També havíem de tenir molta cura amb el hijab i assegurar-nos que els cabells estiguessin completament coberts. Fins i tot si es veia una mica de pèl, ens podien arrestar i tractar-nos com a criminals. En els darrers anys abans de marxar de l'Iran, la situació va empitjorar encara més. Hi ha vídeos a Instagram que mostren noies que són apallissades mentre eren arrestades per no portar correctament el hijab. Sovint sentíem que hi havia molts problemes greus que el govern hauria d'haver gestionat, però semblava que se centraven principalment en el hijab. Per exemple, la situació econòmica a l'Iran és terrible. Els preus dels aliments augmenten gairebé cada setmana, tot i que l'accés a les necessitats bàsiques és un dret humà fonamental. El cost del lloguer d'una casa també ha augmentat considerablement i molta gent ja no es pot permetre un habitatge. És difícil entendre com pot passar això en un país ric en recursos naturals com ara minerals, petroli, gas i amb paisatges preciosos.
-Les dones tenen l'oportunitat d'estudiar a l'Iran?
-Estic molt contenta que hagis fet aquesta pregunta perquè realment vull que tothom conegui el veritable Iran. Espero que en el futur puguem viatjar-hi lliurement. L'Iran no és un país àrab; la llengua oficial és el farsi (persa). Té una història rica i antiga. Les dones a l'Iran poden estudiar, votar, conduir i treballar, tot i que s'enfronten a moltes pressions i restriccions. Per exemple, jo vaig completar els meus estudis a l'Iran i vaig obtenir un màster en Enginyeria Civil i Ambiental allà. Les dones poden estudiar, treballar i conduir a l'Iran, però se'ls exigeix que portin el hijab. Volem poder triar la nostra religió lliurement, sense ser obligades. Esperem que Pahlavi torni a l'Iran i ajudi a fer que el país torni a ser pròsper i estable. D'aquesta manera, crec que la pau podria tornar, no només allà, sinó també a la regió en general.
