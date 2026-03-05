Manresa entra al ‘top 10’ català en agressions sexuals amb penetració i es dispara en robatoris de vehicles
Les dades del Ministeri de l’Interior per al 2025 també destaquen que cauen gairebé a la meitat els robatoris amb violència
Manresa ha tancat el 2025 amb un lleuger augment global de la criminalitat, però amb repunts molt marcats en àmbits concrets. Segons les dades del Ministeri de l’Interior (gener-desembre 2025 comparat amb el mateix període de 2024), la ciutat ha registrat 4.931 infraccions penals, un 2,3% més que l’any anterior. Tot I aquest increment global moderat, el detall de les xifres mostra algunes dades preocupants pel que fa a certes tipologies delictives: es disparen les sostraccions de vehicles, i els delictes contra la llibertat sexual, tal com va avançar Regió7. Però també hi ha dades positives: cauen gairebé a la meitat els robatoris amb violència.
Fort augment dels delictes sexuals
Un dels indicadors que més preocupen és l’evolució dels delictes contra la llibertat sexual. Manresa passa de 44 a 57 casos, un 29,5% més, i se situa com l’11a ciutat catalana amb més fets registrats en aquesta categoria. Per davant i a molta distància té ciutats grans com Barcelona, l'Hospitalet o Badalona (les tres primeres de la llista), però de les deu predecessores, és la quarta en percentatge d’augment. La superen Tarragona, Mataró i Sabadell.
Però descomponent aquesta xifra de 57 casos de delictes contra la llibertat sexual, es mostra una dada molt rellevant, i és el creixement de les agressions sexuals amb penetració, que passen de 19 a 29 casos, el què significa un augment del 52,6%. En el rànquing global, Manresa ocupa la 9a posició en agressions amb penetració entre els 70 municipis analitzats, situant-se clarament a la part alta de la llista. En termes absoluts, és la tercera ciutat catalana amb més augment d’aquest tipus de delicte el 2025, un augment de 10 casos, només per darrere de Barcelona i Blanes, amb 17 i 12 casos respectivament.
La resta de delictes contra la llibertat sexual, com els tocaments, experimenta un increment més moderat, del 12%, tenint en compte que puja de 25 a 28 casos. En el conjunt de les 70 ciutats catalanes de més de 20.000 habitants, els delictes sexuals totals han augmentat un 5,7% el 2025, mentre que les agressions amb penetració ho han fet un 5,8%.
Les sostraccions de vehicles es dupliquen
El fenomen més cridaner és l’augment de les sostraccions en vehicles, que passen de 46 a 102 casos, un increment del 121,7%. Aquest repunt situa Manresa en la 12a posició del rànquing de 70 municipis catalans de més de 20.000 habitants en aquest tipus de delicte. Però en la segona pel que fa al percentatge d’augment, només per darrere del 250% d’Olesa de Montserrat. Amb la diferència que en xifres, aquesta població del Baix Llobregat passa de 2 a 7 robatoris.
També augmenten els furts, però baixen els robatoris
Com és habitual, el delicte més comú ha estat el furt, o cosa equivalent, robar alguna cosa sense fer ús de la violència ni la intimidació. Durant el 2025 es van registrar a la capital de Bages 1.287 casos, un augment de 10,9% respecte als 1.161 del 2024, fet que col·loca la ciutat en la 14a posició catalana en volum absolut.
En canvi, els robatoris amb violència i intimidació cauen de manera notable: de 191 a 103 casos, un descens del 46,1%, pràcticament la meitat en un any. També disminueix una figura molt temuda per la població en general: el robatori amb força a domicilis, que baixen un 1,9%. El 2025 van ser 154 casos.
Sense homicidis, però sí amb intents
Ni el 2025, ni l’any anterior no hi va haver cap homicidi a la capital del Bages. Cap homicidi (ni, per tant, assassinat), però sí que hi va haver intents. En el que s’anomena homicidis dolosos o intents d’assassinat, afortunadament la xifra és baixa, encara que l’augment és del 25 %. Estem parlant de 5 casos l’any passat i 4 el 2024. Tampoc es va produir cap segrest en el període dels dos anys.
Baixen les lesions greus i les baralles
Un altre dels delictes que també experimenten un descens a Manresa, en concret del 18,8%, són les anomenades baralles tumultuàries i en general, les lesions greus o menys greus. Aquest any 2025 van ser 52 casos, 12 menys que el 2024.
Cibercriminalitat
Capítol a banda mereixen els delictes comesos per mitjà del món digital i d’Internet, l’anomenada cibercriminalitat. Malgrat que les estafes a través de la xarxa han baixat a Manresa un 2,5%, la resta de ciberdelictes, com ho defineix el Ministeri de l’Interior, han crescut un 51,6%. En aquest paquet hi podem trobar des de la pornografia infantil, fins a les amenaces, injúries, o calúmnies per correu electrònic, fòrums, newsgroups, o web, entre altres. Es tracta de delictes amb origen a Manresa, o amb víctimes de Manresa.
14a ciutat catalana en volum total de delictes
En el còmput general d’infraccions penals, Manresa ocupa la 14a posició del rànquing de 70 poblacions catalanes que figuren a les dades del Ministeri, amb un total de 4.931, el què suposa un augment del 2,3%, deixant-la per darrere de grans ciutats com Sabadell, Terrassa o Girona, i per davant d’altres capitals mitjanes.
La fotografia final del 2025 a Manresa dibuixa, doncs, una ciutat amb una criminalitat global relativament estable però amb alguns desequilibris importants: menys violència en els robatoris, però més incidència en els furts i, sobretot, un augment significatiu dels delictes sexuals i de les sostraccions de vehicles.
Analitzant les estadístiques dels 70 municipis catalans de més de 20.000 habitants que figuren a les dades del Ministeri, en general baixa la delinqüència total (-3,2%), la cibercriminalitat baixa en conjunt, però és bipolar: cauen les estafes informàtiques i pugen molt els “altres ciberdelictes”, i pugen els delictes sexuals (+5,7%); les agressions amb penetració pugen en el total, però amb una evolució molt dividida per municipis (pràcticament meitat i meitat).
