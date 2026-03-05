Novetats en la Marxa del Pelegrí per recórrer el tram final del Camí Ignasià, que obre inscripcions
L'11a edició tindrà lloc el 12 d’abril vinent amb les tres modalitats de 26, 8 i 15 quilòmetres
La circular tindrà com a punt de sortida i d'arribada el claustre del Museu del Barroc de Catalunya
S'ofereix als participants de fora l'opció de deixar el cotxe al pàrquing sota la Seu per 4,95 euros tot el dia
Regió7/G.C.
La Marxa del Pelegrí ha obert les inscripcions per apuntar-se a l’11a edició, que es farà el diumenge 12 d’abril. Com en els darrers anys, comptarà amb tres modalitats: la de 26 quilòmetres de Montserrat fins a Manresa; la de 8 quilòmetres de Montserrat fins a Sant Cristòfol de Castellbell -amb autobús fins a Manresa-; i la circular d’uns 17 quilòmetres, amb sortida i arribada també a Manresa. Aquest any, l’arribada (i sortida de la circular) serà al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, un espai amb una gran importància en el relat ignasià. Les inscripcions i tots els detalls, es poden consultar en aquesta pàgina web i a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 20).
La Marxa del Pelegrí és un esdeveniment esportiu adreçat als aficionats a caminar i a la natura. Les tres modalitats de ruta que s’ofereixen transcorren pel darrer tram del Camí Ignasià fins a Manresa. La de 26 quilòmetres, la més llarga, és l’etapa sencera. Amb 650 metres de desnivell positiu, aquesta modalitat està enfocada a aquelles persones més habituades a caminar llargues distàncies. La segona modalitat, la de 8 quilòmetres, té inici també a Montserrat i acaba a Sant Cristòfol de Castellbell, on un bus finalitzarà la ruta fins al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. En aquestes dues modalitats, s’inclou també el transport des de Manresa fins a Montserrat.
Fisioteràpia i botifarrada
La darrera etapa és la circular de 15 quilòmetres, que proposa una ruta per l’Anella Verda i els exteriors de la ciutat, començant i acabant també al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, i completant els darrers quilòmetres del Camí Ignasià. En totes tres rutes, s’inclouen avituallaments –entre els quals es troba la botifarrada-, una samarreta d’obsequi, servei de fisioteràpia a càrrec de l’alumnat de l’UManresa, i classes de ioga a càrrec d’Inspira Ioga.
Preus i aparcament
Les inscripcions es poden aconseguir físicament a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 20) o a través d'aquesta pàgina web de Manresa Turisme. El preu és de 17 euros per als majors de 13 anys i 9,50 euros per als infants de fins a 12 anys per a les modalitats de 26 i 8 quilòmetres. Per altra banda, les inscripcions a la ruta circular per l’Anella Verda tenen un preu de 12 euros per als majors de 13 anys i 7 euros per als infants de fins a 12 anys. Per facilitar l’organització, els preus s’incrementaran 5 euros una setmana abans de la Marxa. En el moment de fer les inscripcions també s’inclou l’opció de visitar el Museu del Barroc de Catalunya per només 3 euros.
Aquest any, els participants que arribin de fora de Manresa, a part de gaudir de la samarreta de record, podran deixar el cotxe al pàrquing de la Reforma (La Seu Centre) per 4,95 euros durant tot el dia. Aquesta tarifa plana és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa per fomentar les estades i visites a la ciutat. Va començar a funcionar l'1 de novembre passat per mirar de compensar la manca d'aparcament que hi ha al centre de la ciutat aprofitant que hi ha una planta d'aquest aparcament que sempre està buida.
Un dels llegats de Manresa 2022
La Marxa del Pelegrí és una proposta per posar de manifest el valor natural, esportiu i patrimonial del Camí Ignasià, sobretot el darrer tram, en el qual es poden gaudir de paisatges i indrets inspiradors com Santa Cecília o l’Oller del Mas. La Marxa esdevé un dels llegats de Manresa 2022, un projecte centrat a enfortir la ciutat i la seva projecció turística, sobretot a partir del Camí Ignasià i d’un seguit de valors basats en l’estada i transformació d’Ignasi de Loiola a la ciutat.
La Marxa del Pelegrí és una iniciativa de la Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires (Matmusa) i l’Ajuntament de Manresa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i Condis by Roges, i la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat de la Generalitat de Catalunya, el Monestir de Montserrat, els ajuntaments de Castellbell, Castellgalí, Marganell i Monistrol de Montserrat, Aigües de Manresa, Bages Turisme, el Consell Comarcal del Bages, el Geoparc de la Catalunya Central, Aneto, el Grup Sardanista Dintre el Bosc, la UManresa, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Forn de Cabrianes, cerveses la Guineu, Inspira Ioga, Marsi Guies de Muntanya, l’Oller del Mas i Porc de Palou.
