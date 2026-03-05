Premien la tasca solidària de la traumatòloga d'Althaia, Dolors Rosinés
Rep el premi Maria Casajuana pels seus projectes de cooperacoió sanitària internacional
Aquest dissabte un equip de professionals mèdics de la Fundació Althaia de Manresa viatjarà al Senegal per participar en un projecte de cooperació amb l’Hospital Sant Joan de Déu de la població senegalesa de Thiés, amb qui hi ha una relació sostinguda des del 2013.
La missió l’encapçalarà la traumatòloga d’Althaia Dolors Rosinés. Aquest mateix dijous, Rosinés ha rebut el premi Maria Casajuana que s’atorga a dones que s’han significat per la seva implicació en la vida laboral i social de Catalunya i de Manresa. En aquest cas, en reconeixement de la seva tasca no tan sols professional, sinó també per la seva implicació en projectes de cooperació sanitària internacional. Rosinés ha impulsat estades a Sierra Leone, Camerun, i més recentment al Senegal.
El guardó, instaurat per Esquerra i Jovent Republicà el 2002, s’ha lliurat aquest dijous al vespre al teatre Els Carlins. Conduït per Mariona Descarrega, ha començat amb un vídeo on han aparegut totes les premiades. D’entre elles, s’ha tingut un record especial per a Montserrat Roldán, traspassada recentment. «Són noms referents a qui sovint no es dona prou visibilitat», ha dit Descarrega.
A continuació, la presidenta del jurat i regidora del govern a l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, ha afirmat que més enllà del guardó, és un reconeixement a la memòria, gratitud i compromís amb els valors que ajuden a construir la ciutat.
Marta Mas i Robert Canet, de Jovent Republicà, han llegit un manifest en el qual han ressaltat que «el talent no té gènere», però sovint les oportunitats, sí. «Si una dona es manté ferma, avancem totes», han conclòs.
Un vídeo amb companys de Rosinés a Althaia, alguns d’ells a la sala, ha servit com a preludi del lliurament del premi, missió que ha anat a càrrec de la darrera premiada, l’activista veïnal i social Juliana Casero.
Emocionada, Rosinés ha mantingut una conversa amb la periodista i membre del jurat Pilar Goñi. Ha afirmat que el premi hauria de ser per tota la comissió de cooperació d’Althaia. "Sense ells no hauria fet res". També ha tingut paraules d’agraïment per «la gent de Thiés, perquè sense ells tot això no tindria sentit», i ha defensat que la cooperació útil és aquella que s’exerceix amb respecte i continuïtat.
El premi ha consistit en un gravat de l’estudiant de l’Escola d’Art de Manresa, Cristina Rico.
