Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Tornen a vandalitzar l'ascensor de Santa Llúcia de Manresa

Les bretolades a l'elevador que uneix el vial amb la plaça Major per salvar un desnivell de 12 metres són una constant

En aquesta ocasió, han foradat la placa de dins i han quedat a la vista uns cables, amb el perill que això representa

La placa trencada de l'interior de l'ascensor que uneix el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major

La placa trencada de l'interior de l'ascensor que uneix el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major / Arxiu particular

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

L'ascensor de Santa Llúcia de Manresa és una instal·lació que va ser molt esperada pels veïns del Barri Antic i de les Escodines en particular i pels ciutadans de la resta de la ciutat en general. Uneix el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major i permet estalviar-se el pendent que fa la baixada del Pòpul, sobretot pensant en persones que tenen la mobilitat reduïda o que van amb cotxet o amb el carro de la compra. El problema és que massa sovint pateix actes vandàlics, sobretot els comandaments de dins, si bé també hi ha hagut alguna ocasió en què han fet malbé el vidre de la porta. Fruit d'això, hi ha hagut períodes més o menys llargs que no ha funcionat. No sempre han estat bretolades, també hi ha hagut problemes tècnics.

Detall de la placa que han fet malbé i dels cables que es veuen a l'interior

Detall de la placa que han fet malbé i dels cables que es veuen a l'interior / Arxiu particular

Un veí de la zona que el fa servir regularment ha denunciat aquest dijous que ja fa una setmana que els comandaments de l'ascensor han patit una nova bretolada. Han foradat la placa on es veu la planta on està aturat, que deixa veure els cables que hi ha l'interior, amb el perill que això suposa.

Inaugurat l'abril del 2018

Les obres per instal·lar l'elevador, que salva 12 metres de desnivell entre el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major, van tenir un pressupost de 176.648 euros, 125.000 dels quals per a l'ascensor, finançat per Criteria Caixa a través del conveni de Fàbrica Nova. Els restants van servir per condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major, fer la marquesina de fusta i instal·lar la senyalització informativa. Aquests diners van arribar d'un fons FEDER. Es va estrenar el 20 d’abril de 2018 i, dos anys després, ja havia fet 518.372 viatges.

Notícies relacionades

L'horari habitual és cada dia de la setmana, de les 6 del matí a les 12 de la nit, un horari que l'Ajuntament va informar en el seu dia que es podria ampliar amb motiu d’activitats excepcionals

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents