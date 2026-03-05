ENTREVISTA | MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ Perruquer de gossos i gats
«Si tractes el gos com si fos un nen, ell no sap qui és»
Reivindica la perruqueria com una manera de tenir cura de l’animal i critica el mal estat d’algunes gosseres
Estressat per la feina i per una separació, Manuel López (Barcelona, 1974) va tancar dos negocis que tenia a Montcada i a Parets del Vallès i es va decidir a practicar la perruqueria canina per lliure. Una oferta que va resultar ser menys atractiva del que semblava el va portar a Manresa fa 15 anys i, en fa quatre, va obrir un local al carrer Sant Miquel de Manresa, l’Antic.
De totes les coses que es poden fer amb gossos i gats, per què perruqueria?
Perquè és l’activitat que et dona més interacció amb els animals. M’havia format com a auxiliar de veterinària i ja n’estava treballant; vaig fer uns cursos d’ensinistrament i d’etologia, i això em va posar en contacte amb la perruqueria. Em va encantar i m’hi vaig llançar. Es digui el que es digui, en una perruqueria fas als animals coses que no els agraden. I per aconseguir que t’ho deixin fer has de crear una connexió molt forta amb la teva energia personal, amb joc i psicologia.
I quan falla la connexió?
Si se’t rebota un gos és que falles tu. Has d’anar avançant a poc a poc fent que l’animal no pensi que allò és una guerra i que et vols imposar per força. Jo hi jugo i hi parlo. No m’entenen, però amb la veu els relaxo.
Cada animal és diferent?
Sí, tot i que els d’una mateixa raça s’assemblen. Els més bons a la perruqueria, encara pugui sorprendre, són els pitbull. És un gos que se sent fort, i si li vas de bon rotllo et deixa, perquè sap que, si intentes fer-li mal, es podrà defensar. El pitjor és el yorkshire. El van crear per empaitar les rates dels graners; convenia que fos agressiu, i encara és un gos que et dona guerra.
En general estan ben educats?
Cada vegada més. La gent va sent més conscient que, a més de cuidar-los, cal donar-los disciplina. Ells funcionen per jerarquia, que significa que el gos ha de saber que està per sota teu. Tu ets el seu mascle alfa. Si estableixes això, la resta ve sola. En canvi, si tractes un gos com si fos un nen, l’animal està perdut, no sap qui és. I llavors es baralla, o no et fa cas. No és tan difícil; amb mitja horeta diària durant els primers quatre mesos tens un gos perfecte per tota la vida. El meu és dels que se suposa que són dels més ‘tontos’, un galgo afganès, però ja no he ni de parlar-hi. Amb un gest sap el que vull que faci.
Ara que els convertim en criatures, educar-los com a nens deu ser bastant normal.
Sí. Els gossos massa humanitzats són, o bé de gent gran que està sola, o bé de parelles molt joves. Normalment, els gossos que estan més al seu lloc són els de famílies que ja tenen fills, perquè encara que siguin molt estimats, no fan el paper de fill.
La perruqueria de gossos i la de persones s’assemblen?
No, s’assembla més a la feina dels jardiners que donen forma als murs vegetals. Un perruquer no talla cabell, fa una escultura. I la perruqueria és un lloc on no només es fa el gos bonic, se’l neteja i s’hi cuida la pell.
Esculpir-los no és una mica antinatural?
Sí, però els talls tenen una raó. Per exemple, el tall típic del canitx es deu a que els feien servir per caçar ocells aquàtics als rius i es volia un gos àgil que s’eixugués ràpid. Per això deixem pèl a les articulacions per protegir-les i pelem la resta. Un altre exemple: l’schnauzer servia per protegir les carroces de les dones de l’alta societat. El seu tall fa que es vegi molt fort i porta les celles posades de manera que un possible atacant no sàpiga on mira.
I els gats? Millor deixar-los estar?
Un gat de pèl curt o mitjà es neteja sol llepant-se. No cal fer-li res. Els de pèl llarg sí que necessiten perruqueria, i hi haurien d’anar més sovint del que ho fan. Però el gat és un animal molt complicat. Necessites molta estona per convèncer-lo que et deixi tocar-lo. A un gos li pots posar un morrió, però a un gat no. I a més, la seva mossegada és molt infecciosa. Cal molta paciència.
La dama i el vagabund: uns animals a la perruqueria i uns altres a les gosseres.
Tenim animals a les gosseres perquè els amos són poc responsables. Si qui té una gossa en zel no permetés que s’acostés a cap gos ens estalviaríem molt problemes. I també passa que hi ha protectores que prefereixen tenir gossos abans de donar-los perquè cobren per la quantitat d’animals que tenen. A més, a alguns llocs tenen els animals d’una manera inacceptable. Netejar és gratis. I es pot dir el mateix de molts criadors. No tots donen un tracte correcte als animals.
Què està de moda ara?
Sobretot, el cobberdog, que surt del golden retriever i el canitx, ideal per a al·lèrgics;també el maltipoo, creuament de bitxó maltès amb canitx; s’assembla al maltès però no té el pèl ben blanc, que és molt delicat.
Cada raça té un tall?
Sí. Les races pures tenen uns talls estandaritzats i en un concurs els has de seguir absolutament. A la botiga els adaptes per tal que al propietari li sigui més fàcil tenir l’animal net i raspallat. I si em demanen coses especials, també les faig. El límit és que no accepto res que perjudiqui al gos.
El Barri Antic és un bon lloc per al negoci?
En altres llocs seria tot més fàcil i potser faria més calés, però a mi el Barri Antic m’enamora. Té un encant i una energia diferent de la resta de barris, que són com els de qualsevol altra ciutat. Hi estic bé.
