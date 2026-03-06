Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
L'ha rellevat Isabel Pujol i ell continua treballant a la Fundació Althaia com a Comissionat de Salut i Esport
Segueix com a metge esportiu de la selecció de waterpolo i la seva il·lusió, manifesta, és ser als JJOO del 2028
Després de 23 anys com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa, Albert Estiarte Duocastella ha deixat el càrrec enguany. El patronat de la fundació va decidir fer canvis i ell que, comenta, ja feia temps que preparava el seu relleu i que és dels que pensen que "els càrrecs de gestió no s’han de perpetuar", ha fet un pas al costat. No és un adeu, però. "La institució vol que continuï fent una nova feina" com a Comissionat de Salut i Esport de la Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, que té per objectiu "explotar el vessant d’esport i salut perquè Althaia pugui ser una referència a la Catalunya central". Una feina, destaca i celebra, que "va amb els meus gens i amb el meu ADN" i que pretén generar "coneixement i un model d’atenció i cura de les persones que practiquen esport".
Artífex de la posada al dia de la Clínica
El manresà que, al capdavant de la Clínica Sant Josep, n’ha impulsat la reforma que ha viscut les dues darreres dècades, que ha fet possible la posada al dia i la modernització de les instal·lacions, així com l’ampliació dels serveis, manifesta que «marxo orgullós del projecte construït, amb la satisfacció d’haver contribuït a una institució sòlida, humana i compromesa amb l’excel·lència assistencial, i amb la tranquil·litat de deixar-la en molt bones mans, sota la gestió de la Isabel Pujol Montaner», que ja porta el vaixell des del gener.
Llicenciat en Medicina l’any 1980 per la Universitat de Barcelona i metge especialitzat en medicina interna, va posar en pràctica el seu coneixement com a adjunt de Medicina Interna a la Clínica Sant Josep de Manresa, on també va exercir com a Cap del Servei d’Urgències fins a assumir la direcció assistencial, l’any 1990. Des del naixement de la Fundació Althaia, l’any 2002, ha estat el director adjunt de la Fundació Althaia i director de la Clínica Sant Josep, l’espai mutual i privat de la Fundació Althaia. Amb ell de director, la Clínica va impulsar la creació del CIMETIR, el Centre de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació, que ofereix una atenció integral als esportistes.
Nou olimpíades
Durant molts anys, Estiarte va ser jugador de waterpolo al CN Manresa i va poder compaginar les seves dues passions, esport i medicina, en assolir el càrrec de metge esportiu de la selecció nacional de waterpolo masculina, el 1988. El 1992 va assumir les tasques com a metge esportiu de la selecció nacional absoluta masculina i, des de l’any 2010, també és el responsable de la salut de les jugadores de la selecció absoluta femenina.
En total, acumula una experiència de prop de 40 anys com a metge esportiu, acompanyant els jugadors i jugadores als campionats estatals, europeus, mundials i als Jocs Olímpics, on ha participat en nou ocasions (JJOO Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenes 2004, Pequín 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016, Tòquio 2020 i París 2024). Confessa que "em faria il·lusió anar a les properes olimpíades", el 2028, a Los Angeles, però que, pel que fa a aquesta vessant professional, la idea és anar "any rere any".
Entre d’altres guardons i reconeixements, l'experiència en l’àmbit de la medicina esportiva l’ha portat a rebre la Medalla al Mèrit Esportiu, concedida pel Consejo Superior de Deportes l'any 2016, i la Insígnia Olímpica, rebuda de mans del Comitè Olímpic Espanyol l'any 2021.
