Bacardit i Perramon presenten la candidatura conjunta amb el lema ‘A Manresa, primer Manresa’
Batejat com a ‘Pacte de la Llum’ Junts i Avenç obren l'acord a altres formacions de cara i a la ciutadania
«A Manresa, primer Manresa». És el lema adoptat d’entrada pel moviment polític i civil, així ho han qualificat, que empeny Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Perramon, d’Avenç Nacionalista, per anar plegats a les municipals del 2027. L’han batejat com el ‘Pacte de la Llum’ perquè es va acabar de gestar el dia de la Festa de la Llum, el passat 21 de febrer, durant un dinar entre els dos regidors.
Aquest divendres al migdia han presentat públicament la seva proposta, a la qual han convidat a formar-ne part altres formacions -pensen amb Impulsem- i ciutadans en general. Per la seva particularitat tant a nivell local com nacional, l’acte ha generat expectació des del punt de vista informatiu i entre les mateixes files de Junts i Avenç.
Il·lusió davant el desànim
Bacardit i Perramon han comparegut davant la premsa darrere un faristol on es podia llegir un altre lema també ple d’intencionalitat: ‘Avancem junts pel canvi’. Igual d’explícit ha sigut Bacardit quan ha dit, només començar, que s’han conjurat per ser una alternativa a l’actual govern que aporti il·lusió i faci front al «desànim» generalitzat de la ciutat. «No és tacticisme», ha dit, sinó fruit de «coincidències profundes» com que la ciutat ha de «recuperar l’ambició. Manresa necessita tornar a creure amb Manresa».
Perramon, per la seva part, ha manifestat que Junts i Avenç Nacionalista coincideixen amb el diagnòstic bàsic de la ciutat i les receptes a aplicar, que ha resumit en tres paraules: oportunitat, ordre i orgull. També més «ambició» per defensar el català i la identitat nacional.
Un i altre han assegurat que el pacte va més enllà de partits i han explicat que volen ser el nucli d’un moviment més ampli per incorporar gent i talent al servei de la ciutat. El pacte és obert a Impulsem, han recordat. Han negat que se’ls pugui titllar d’extremistes: «No va d’esquerres ni de dretes, sinó de sentit comú, de Manresa i de municipalisme en estat pur», ha dit Bacardit. Ha explicat que la direcció del partit ha estat informada de l’acord.
A partir d’ara els dos equips treballaran conjuntament, també a nivell de grups municipals, de cara a les municipals de l’any vinent. No han confirmat amb quin nom ni com serà la llista.
Sergi Perramon es va presentar a les últimes municipals pel Front Nacional de Catalunya, i recentment ha rebutjat ofertes per encapçalar Aliança Catalana a la ciutat i també al Parlament. Va aconseguir el 6,48% dels vots (1.618) i dos regidors. Durant aquest mandat s’ha anat distanciant del Front i ha creat una plataforma cívica que també ha registrat com a partit polític: Avenç Nacionalista. A les mateixes municipals del 2023 Junts per Manresa va obtenir el 20,03% dels vots, 5.001, i sis regidors. Impulsem va tenir 2.183 i dos regidors. El color de l’Ajuntament de Manresa podria ser diferent del d’ara, ha reflexionat Perramon, que ha dit que cal revertir les polítiques d’Esquerra.
