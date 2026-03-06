Ferida lleu per un atropellament davant de la Lemmerz a Manresa
La víctima és una noia de 19 anys que ha patit ferides lleus i que ha estat traslladada a l'Hospital
Manresa
Una noia de 19 anys ha resultat ferida lleu aquest matí als volts de les 6 en un atropellament a Manresa. L'accident s'ha produït al carrer de la Llemmerz, just davant de la fàbrica que li dona nom.
Per causes que investiga la Policia Local de Manresa, un vehicle conduït per un veí de 55 anys veí de Sant Joan de Vilatorrada ha atropellat la jove. El conductor, que ha resultat il·lès, ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia. La jove, per la seva banda, ha estat atesa al lloc de l'accident i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
- Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga