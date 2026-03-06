Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferida lleu per un atropellament davant de la Lemmerz a Manresa

La víctima és una noia de 19 anys que ha patit ferides lleus i que ha estat traslladada a l'Hospital

Lloc on ha passat l'atropellament, al carrer de la Lemmerz de Manresa

Lloc on ha passat l'atropellament, al carrer de la Lemmerz de Manresa / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Una noia de 19 anys ha resultat ferida lleu aquest matí als volts de les 6 en un atropellament a Manresa. L'accident s'ha produït al carrer de la Llemmerz, just davant de la fàbrica que li dona nom.

Per causes que investiga la Policia Local de Manresa, un vehicle conduït per un veí de 55 anys veí de Sant Joan de Vilatorrada ha atropellat la jove. El conductor, que ha resultat il·lès, ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia. La jove, per la seva banda, ha estat atesa al lloc de l'accident i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

