La Generalitat modifica el guarda-rails del pont de Sant Francesc de Manresa per resoldre els problemes d'estretor
A partir de dilluns vinent s’ocuparà un carril de circulació per fer els treballs, que s'allargaran tres setmanes
El viaducte es va reformar, però la dimensió de la calçada és insuficient quan hi passen dos vehicles grans
Regió7/Gemma Camps
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que, com a part de les obres de rehabilitació del pont de Sant Francesc de Manresa, situat a la carretera C-37z, s'iniciaran els treballs de modificació del guarda-rail de protecció ubicat als laterals de la calçada aquest dilluns, 9 de març. Es preveu que aquests treballs tinguin una durada de tres setmanes.
Per fer l'actuació, a partir de les 9 del matí i durant l'horari laboral, s'ocuparà un carril de circulació. El trànsit de vehicles es gestionarà de manera alterna amb l'ajuda de senyalització adequada.
Recordem que el viaducte es va reformar l'any passat i que les obres van incloure eixamplar les voreres per assegurar que els vianants puguin passar d’un costat a l’altre del Cardener sense perill. El problema, però, és que es va afectar indirectament l’amplada de la calçada, que abans de les obres ja era molt estreta, i si hi coincideixen dos autobusos (o camions) de grans dimensions queden encallats; no passen, i l'única alternativa que els queda és ratllar la zona lateral dels vehicles amb les barreres que protegeixen els vianants, però que estrenyen més la via. Són les que ara modificaran.
Les obres
La rehabilitació es va iniciar el 7 de gener de l'any passat amb l’objectiu de donar més espai als vianants que hi circulaven. Segons el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, que va assumir l’obra, atès que el pont és responsabilitat seva, l’amplada total de la calçada continua sent la mateixa que abans de la rehabilitació: 5,60 metres. El pont es va completar amb la instal·lació de les esmentades barreres, que pretenen millorar la seguretat dels vianants, però que, a la pràctica, han implicat la reducció de l’espai hàbil a la calçada. Abans de les obres, quan es produïa aquesta circumstància, quedava l'alternativa de pujar a la vorera si no venia ningú caminant i deixar passar l'altre vehicle de grans dimensions.
L’Ajuntament de Manresa va fer saber en el seu dia que no acceptarà ser titular del pont de Sant Francesc fins que la Generalitat resolgui els problemes que generen el fet de tenir una calçada massa estreta. «Per tal d’acceptar la titularitat, hem de recepcionar les obres sense observacions», asseguren fons municipals.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la conselleria de Territori de la Generalitat van signar l’abril del 2024 el conveni per fer possible el traspàs del pont i quatre quilòmetres de carretera que es considera que han perdut la funcionalitat inicial i que amb el temps han quedat integrats a la xarxa viària municipal, amb un trànsit majoritàriament local.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima