Junts per Manresa i Avenç concorreran a les pròximes municipals amb una llista conjunta
Ramon Bacardit i Sergi Perramon faran públic l’acord aquest divendres al migdia
Junts per Manresa, formació liderada per Ramon Bacardit, i Avenç Nacionalista, de Sergi Perramon, presentaran llista conjunta a les pròximes municipals, segons ha pogut saber Regió7. L’acord es presentarà i es detallarà aquest divendres al migdia.
La candidatura unitària s’ha anat gestant les darreres setmanes després que el passat gener, Bacardit mostrés la seva disponibilitat a establir converses amb Avenç Nacionalista i també amb Impulsem, formació liderada per Joan Vila actualment al govern municipal juntament amb ERC i PSC.
El mateix gener el qui fou president de la Generalitat, Artur Mas, va ser a Manresa per participar en un acte públic juntament amb Bacardit, durant el qual va aconsellar ajuntar el que s’havia disgregat per aconseguir una candidatura guanyadora a la ciutat.
«M’asseuré amb Avenç Nacionalista i Impulsem Manresa per aconseguir que Manresa canviï de rumb», va declarar aleshores Bacardit.
A finals de febrer el mateix Bacardit i també Perramon van admetre que les converses s’havien intensificat i que s’havien fet progressos. En temes com l’empadronament, la seguretat i les okupacions «estem alineats», va assegurar Bacardit. Aquest divendres es concretaran els detalls de la candidatura.
Sergi Perramon es va presentar a les últimes municipals pel Front Nacional de Catalunya. Va aconseguir el 6,48% dels vots (1.618) i dos regidors. Durant aquest mandat s’ha anat distanciant del Front i ha creat una plataforma cívica que també ha registrat com a partit polític: Avenç Nacionalista.
A les mateixes municipals del 2023 Junts per Manresa va obtenir el 20,03% dels vots, 5.001, i sis regidors.
Finalment, van acabar formant govern Esquerra, amb set regidors; el PSC, que en va obtenir quatre; i Impulsem, que en va treure dos.
