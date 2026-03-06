L’ecosistema polític veu el pacte Bacardit-Perramon com el primer gir ultra de Junts
L'acord Junts-Avenç, el primer d'aquest tipus, és notícia arreu
El pacte entre Junts per Manresa i Sergi Perramon ha cridat l’atenció als mitjans d’abast nacional, que el descriuen com el primer gir ultra de Junts.
De fet, la presentació de l’acord que s’ha fet aquest divendres al migdia a la capital del Bages ha generat expectació més enllà dels habituals mitjans de comunicació locals que segueixen l’actualitat política i social de Manresa.
El títol que han escollit la majoria és que Junts pacta amb l’exlíder del Front Nacional.
3Catinfo fins i tot ha anat més enllà, i a primera hora del matí ja publicava a la seva web i escampava la notícia a les xarxes amb el títol «Junts per Manresa s’alia amb l’extrema dreta per a les eleccions municipals del 2027».
3Catinfo informa que l’actual regidor del Grup Nacionalista, a qui Aliança havia temptejat, s’unirà a la llista juntaire als pròxims comicis.
La Vanguardia també destaca que Perramon va rebutjar una oferta per ser candidat a l’alcaldia per Aliança Catalana, tal com ha informat aquesta setmana Regió7. Afirma que ocuparà un lloc destacat al grup municipal. Del candidat a l’alcaldia per Junts, Ramon Bacardit, diu que és una de les veus municipals del partit amb un discurs centrat en la seguretat i l’empadronament.
L’Ara destaca que és la primera coalició dels juntaires amb un partit obertament contrari a la immigració. Indica que l’acord ha arribat en poc més d’un mes i que hi havia la voluntat de fer-ho per configurar una alternativa al govern d’ERC.
Afirma que Bacardit serà el número 1 i Perramon el número 2 sota el paraigua de Junts, fet que a la presentació els dos dirigents polítics no han confirmat. També informa que davant l’auge de l’extrema dreta, Bacardit ha endurit el seu discurs i s’ha erigit com un dels representants de l’ala més dura de Junts.
Fa referència a l’oferta que Aliança Catalana va fer a Perramon, i indica que la capital del Bages és un feu llaminer per aquest espai polític.
El Periódico també descriu Perramon com a regidor d’extrema dreta a l'Ajuntament de Manresa.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima