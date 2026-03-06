L'alcalde de Manresa afirma que en la feina a favor del català "estem sent un referent a nivell de país"
Aloy, amb la regidora de Llengua i Marc Orriols, assessor per la Llengua Catalana, han fet balanç aquest divendres dels 15 mesos del Pla Estratègic per a la Llengua Catalana
Ha inclòs inspeccionar 783 establiments comercials, 86 dels quals incomplien la normativa
L'Ajuntament de Manresa ha fet balanç aquest divendres dels 15 mesos de funcionament del Pla Estratègic per a la Llengua Catalana. Ha destacat la feina feta pel que fa a la retolació comercial, mitjançant les inspeccions que s'han fet a peu de carrer a 783 establiments, i les iniciatives per promoure l'ús del català als comerços, entre els joves i infants i a l'administració.
L'alcalde Marc Aloy, que ha fet el balanç acompanyat per la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i per Marc Orriols, assessor per la Llengua Catalana de l'Ajuntament, ha recordat que el català és "una prioritat de govern" i ha parlat de la voluntat de "fer feina des del municipalisme" i de "no deixar-ho només en mans de la Generalitat". Ha posat èmfasi en la importància que té per garantir la cohesió social, oi més en una ciutat amb més d'un centenar de nacionalitats, ha recalcat. Ha afirmat que la xarxa amb altres institucions i la feina feta "ens ha portat a ser una ciutat referent en el foment de l'ús del català des de l'àmbit de l'administració local". Ho ha resumit com que "els resultats estan sent bons i estem sent un referent a nivell de país".
Com a exemple, Infante ha esmentat que "la Generalitat va organitzar la segona jornada de Política Lingüística i ens va demanar participar en una de les ponències per explicar la nostra experiència a l'hora de crear aquest pla estratègic. Els models i plantilles dels municipis que encara no hi estaven treballant viuen del pla estratègic que ha fet la ciutat de Manresa".
"No és un pla de postureig"
La regidora ha afegit que el pla "busca anar als detalls, al dia a dia, a les petites coses" i que "no és escenificació ni és superficial; com dirien els joves: no és un pla de postureig". "És realista amb accions realistes que van al moll de l'os". Ha recordat que Manresa va ser el primer municipi a tenir una persona a jornada completa per treballar per la llengua. Quant a la feina que s'està duent a terme, ha avisat que "requereix perseverança" i que "estem fent tot el que és a les nostres mans perquè perduri en el temps".
Ha destacat les 66 entitats que formen part de la Taula per al Foment del Català, entre les quals hi ha les de persones nouvingudes, que "ens ajuden a vetllar pel català" amb propostes a mitjà i llarg termini. Tenint en compte que és una llengua que no compta amb un estat al darrere que la protegeixi, ha assenyalat, "des del municipalisme tenim l'obligació i les ganes d'acompanyar el català en aquesta pervivència".
Consens social i polític
Orriols ha repassat les accions que s'han portat a terme. Abans, ha recordat que el Pla Estratègic per a la Llengua "ha buscat i ha trobat el consens social i el consens polític, i són mesures que s'han pres des de la transversalitat i amb un objectiu molt clar: fomentar l'ús social del català, garantir l'ús del català i prestigiar la nostra llengua a Manresa".
Agafant el fil del que ha dit Infante, ha recalcat que "fins aquest mandat no hi havia pràcticament cap regidoria de Llengua i, actualment, s'estan reproduint en molts ajuntaments. A Manresa hem estat un dels primers i el primer on hi ha una persona que s'hi pugui dedicar exclusivament". Igualment, ha esmentat la creació de la Conselleria de Política Lingüística el 2024, que "tampoc no existia". Un exemple que "la llengua és a l'agenda política".
Comerç
Pel que fa al comerç ("paisatge lingüístic"), ha parlat d'una estratègia que ha combinat "la pedagogia, la diagnosi, la formació i la inspecció". El darrer trimestre del 2024 es va fer una inspecció ocular a 783 establiments de planta baixa als principals eixos comercials, un 11% dels quals incomplien la normativa.
Va incloure des d'establiments de queviures a centres d’estètica, restauració. El segon semestre del 2025 es van dur a terme 52 inspeccions dels 86 comerços que incomplien, 34 dels quals ja han rectificat, 16 estan en el procés de fer-ho i 2 han cessat l'activitat. La coordinació la fa l'Ajuntament i la Diputació fa les inspeccions d'ofici. Orriols ha celebrat "la bona relació, que està sent molt àgil". Encara hi ha un tercer actor, que és l'Agència Catalana de Consum, que és la que imposarà la sanció si cal.
També pel que fa al comerç, pensant en les activitats que comencen, "vam poder diagnosticar que un 80% compleixen i que un 20% no compleixen. No vol dir que ho tinguin tot malament".
Formació
Pel que fa a la formació, amb l'aliança en aquest cas del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha citat "el programa per a Comerços aprenents, que fa formacions de petita durada en el mateix negoci a tots els treballadors que estan de cara al públic: supermercats, botigues de queviures...". N'ha destacat els números. "Fins al 2024 hi havia una mitjana de tres-quatre comerços a l'any, el 2025 en vam captar 34 i aquest 2026 n'hem captat 21 més". A banda, tenint en compte que tots els nous locals han de passar per una gestoria i per una enginyeria, "aquests actors també havien de saber quina és la normativa lingüística" i se'ls va facilitar. Es va fer conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, el Consorci, el Col·legi d'Enginyers, el de gestors i administratius i amb el Gremi d'Hostaleria.
Petits i joves
Pensant en els més petits i els més joves, s'han dut a terme tres programacions anuals: el cinema a la fresca, amb la projecció de cinema en català en quatre places de Manresa de cara a l'estiu, gràcies a la implicació de les associacions de veïns. Enguany es repetirà l'experiència. També hi ha el Fil de contes, amb la narració de contes en diferents places de la ciutat, que es complementen amb activitats de lleure; i els jocs tradicionals catalans a les places. A banda, dissabte vinent, 14 de març, es durà a terme la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català al campus de la universitat de Manresa
L'administració
En l'àmbit de l'administració, el 2026 s'ha posat en marxa en el pla formatiu de l'Ajuntament la inclusió de formacions per "tenir consciència lingüística, ser coneixedor dels deures que té qualsevol treballador de la casa i donar eines per actuar de forma assertiva a l'hora d'adreçar-se en català a la ciutadania". Hi ha previst arribar un centenar de treballadors públics i tindrà continuïtat. Alhora, s'han inclòs criteris lingüístics en les clàusules de contractació i per a subvencions.
La 'bústia' i la 'taula'
Hi ha una Bústia Ciutadana per la Llengua que es va posar en marxa amb el pla i que és una línia directa amb l'Ajuntament en qüestions del català. "És activa, funciona". En un any i mig s'han rebut una trentena de consultes sobre tema de retolació i de formacions del Consorci. També ha destacat la Taula per al Foment de l'Ús Social del Català, amb els 66 actors d'àmbits diversos: sanitari, esportiu, polític, educatiu i entitats de persones nouvingudes, entre altres. Es van treballar en quatre grups de treball les estratègies i eines per fomentar que no es canviï de llengua, un tema que es tornarà a tractar aquest 2026 quan es convoqui de nou la taula, que "és molt útil".
Prestigiar la llengua
Com a via per "prestigiar la llengua, que vol dir que la llengua catalana té un valor incalculable, perquè és la del nostre territori i, per tant, l'hem de cuidar i estimar", es va publicar el llibre signat per Jaume Puig El parlar de Manresa, que recull un centenar de paraules manresanes. Es pot trobar en totes les llibreries de Manresa i a l'Oficina de Turisme.
