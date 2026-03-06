Mobilitat
Les fotomultes al carrer de Sobrerroca de Manresa tornaran a funcionar a partir de dilluns
Es garanteix l'accés i sortida de vehicles als carrers de Santa Llúcia, Codinella, plaça Immaculada, Vallfonollosa i Baixada de la Seu a través de la plaça d'en Creus, on un semàfor d'obres regula el trànsit en pas alternatiu.
Regió7
L'Ajuntament de Manresa comunica que, a partir d'aquest dilluns, 9 de març, es reactivarà el control d'accés a l'illa de vianants de la plaça Major mitjançant ei sistema de fotomultes amb la càmera de control situada al carrer Sobrerroca.
Es mantindrà tancada l'entrada al carrer de Santa Llúcia des de la plaça Sant Ignasi per permetre la retirada de runes i materials de l’edifici cremat al número 27 del carrer de Santa Llúcia.
