Tornen les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià a Manresa: què s'hi cuinarà?

Se celebrarà els dies 21 i 22 de març al claustre del Museu i ja es poden adquirir entrades

Demostracions i degustacions, tornaran al claustre del Museu / ARXIU/EDUARD VEGA

Jordi Morros

Manresa

El claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc, tornarà a ser l’escenari principal de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.

Se celebraran els pròxims dies 21 i 22 de març, quan complirà la seva novena edició. En aquesta ocasió la cuinera Maria Nicolau i la cuina del Bages seran els principals protagonistes del certamen. També es donaran a conèixer productes, productors i la gastronomia dels territoris que conformen el recorregut ignasià.

Les jornades oferiran 8 propostes guiades per cuiners i productors de renom i el mercat de productors, un wine bar i un gastrobar al claustre de l’edifici del museu.

Les activitats programades

El cuiner Jordi Llobet Gómez i la divulgadora Maria Estruch Subirana obriran el programa de les jornades dissabte a les 11 hores amb el taller de cuina ‘Àpats de pagès’. Tot seguit, els xefs del restaurant Can Patoi de Navarcles, Lluís Morell Torra i Bàrbara Esquirol Borràs, oferiran una mostra de la cuina que ofereixen en el seu establiment. The Goats Alternative Project tancarà els actes del matí amb un tast de cerveses manresanes i productes del mercat.

A les 2/4 de 6 de la tarda la xef Carlota Claver farà un viatge culinari amb productes de l’interior de Catalunya i d’Aragó, seguint el Camí Ignasià. La jornada de dissabte clourà amb maridatges de vins màgnums de la Denominació d’Origen Pla de Bages i productes del mercat de productors.

Diumenge, el xef navarrès del club de futbol Osasuna, Vicente Ursúa Soto, tornarà a les jornades després que a l’edifici de l’any passat exhaurís les entrades amb la seva demostració ‘Saó, Camí i Memòria’. La sommelier Anna Castillo Poza presentarà un tast amb vins de la DO Pla de Bages i productes de la comarca presents al mercat.

Finalment, la xef i creadora del programa de televisió ‘Cuina salvatge’, Maria Nicolau, el periodista Miquel Bonet Pinyol i l’historiador Damià Amorós Albareda, tancaran les jornades amb la mostra de cuina ‘Sant Ignasi: menú sidreria a les coves del Cardener’.

La presentació i el guiatge de les mostres de cuina anirà a càrrec de Clara Antúnez Ferrer, diplomada en Nutrició i Dietètica, màster en Gastronomia i Comunicació i sommelier.

Visites guiades al museu

Aquest any durant les Jornades Gastronòmiques el Museu del Barroc de Catalunya, que oferirà visites guiades. A més, el claustre del Museu de Manresa acollirà el mercat de productors del Bages i del Camí Ignasià, que estarà obert al públic de manera gratuïta per poder descobrir i tastar productes de proximitat. També hi haurà un wine bar amb vins Denominació d’Origen Pla de Bages a càrrec de Setè Cel, i un gastrobar amb tastets del territori de la mà de Voci Restaurant.

Les inscripcions per assistir a les demostracions de cuina en directe i als tasts, així com tots els detalls de les jornades gastronòmiques ja estan disponibles a la web manresaturisme.cat.

Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià són organitzades per Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i l’Ajuntament de Manresa, i compten amb el suport del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages i el Consell Comarcal del Bages, amb la col·laboració de La Gastronòmica, MMPlats, Forum S. A. i Urbi Apartaments.

