Vuit fotògrafes de Foto Art Manresa exposen al vestíbul de l’Hospital de Sant Joan de Déu
La Fundació Althaia se suma al Dia Internacional de les Dones
Regió7
La Fundació Althaia s’ha sumat a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb un programa d’actes impulsat per la Comissió d’Igualtat i la representació social.
Els actes centrals han estat la inauguració d’una exposició de Foto Art Manresa a l’Hospital Sant Joan de Déu i lectura del manifest als diferents edificis de la institució. L’acte s’ha dut a terme aquest divendres
Essències. De la provocació a la recança és el títol de l’exposició fotogràfica que s’ha inaugurat en col·laboració amb Foto Art Manresa. La mostra recull el treball de vuit fotògrafes vinculades a l’entitat que exploren, mitjançant la fotografia, la identitat i visió del món de diferents dones a través d’una sèrie d’imatges acompanyades d’una cançó que les representa.
Aquesta exposició forma part del programa del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) i el Consell Municipal de la Dona i es podrà visitar al vestíbul de la planta 0 de l’Hospital Sant Joan de Déu fins al dia 27 de març.
D’altra banda, el manifest que s’ha llegit posa el focus en la celebració dels 50 anys de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, una fita que va marcar un abans i un després en la reivindicació dels drets de les dones a Catalunya.
El text reconeix els avenços assolits, però a la vegada reivindica la necessitat de garantir els drets de les dones i d’eradicar qualsevol mena de discriminació, així com aconseguir la plena participació de les dones, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la societat.
A més, durant el matí, al vestíbul de la planta -1 de Sant Joan de Déu s’hi ha instal·lat la carpa “Punt Lila” de l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu d’informar, sensibilitzar i prevenir les actituds masclistes i comportaments sexistes que es puguin produir en espais públics d’oci i festius.
Aquestes accions s’emmarquen en el Pla d’Igualtat d’Althaia, que s’ha actualitzat recentment.
