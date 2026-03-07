Anjo Valentí obre el PSC als desencisats de l'entorn convergent davant el pacte de Junts amb l'ultradretà Perramon
Els socialistes consideren que l'acord entre Bacardit i Perramon és "un pacte de la por" davant el creixement d'Aliança Catalana
El PSC de Manresa obre les portes als simpatitzants de l'antiga Convergència, als d'Unió i als hereus del pujolisme, el PDECAT, davant el que qualifiquen de "gir cap a la ultradreta" que ha fet Junts. Anjo Valentí, tinent d'alcalde i cap del grup socialista, ha qualificat l'acord entre Ramon Bacardit (Junts) i Sergi Perramon (Avenç Nacionalista) com "el pacte de la por". "N'han dit el pacte de la llum, però és el pacte de la por al creixement d'Aliança catalana a la ciutat. Bacardit i Perramon han signat aquesta darrera setmana un acord que s'ha fet públic aquest darrer divendres per fer una candidatura conjunta.
Per Valentí, Junts fa un gir cap a l'extrema dreta, segons ell el primer del país, i aquest apropament a les idees de Perramon només té sentit si es vol frenar el creixement d'Aliança Catalana que es percep per al conjunt del país, i especialment en el cas de Manresa. El president del grup municipal socialista ha recordat que alcaldes que van liderar projectes convergents a Manresa com ara Juli Sanclimens o Valentí Junyent no van fer mai passos en aquesta direcció.
Anjo Valentí situa el seu PSC en un espai polític de centreesquerra, un model progressista amb un espai ampli per a l'acord, on, segons ell, hi tenen cabuda "els desencisats" de Junts. Els socialistes han pres nota de la nova situació i volen jugar aquest paper d'aglutinador. El tinent d'alcalde manresà compara l'acord Bacardit-Perramon amb les aliances que han establert formacions del PP i de Vox a diferents llocs de l'Estat espanyol. Per a Valentí es tracta d'"un artefacte químic" que té com a únic interès guanyar vots.
I ha llançat un advertiment a la població perquè veu en el model del pacte Bacardit-Perramon una reproducció de certes actituds trumpista, "que ens porta a desgavells com els de l'Iran, que veiem aquests dies". De fet, el lema de la coalició que ara s'inicia és "A Manresa, primer Manresa", que manté certes similituds amb un dels lemes de Trump. “America First”, diu el president americà. "Primer Amèrica", en una clara referència a defensar primer allò que li és propi, una mirada que des del sector socialista es llegeix de manera similar al "primer Manresa" de la nova aliança juntaire.
El PSC es disposa a treballar per preparar les llistes de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. En l'àmbit local, Valentí assegura que han mantingut converses amb els regidors d'Impulsem. "No podem dir que tinguem cap acord, parlem amb els diferents grups, i ha insistit amb l'obertura de portes als militants i simpatitzants que havien votat en algun moment CiU i "ara es troben orfes o desorientats" a què s'apropin als socialistes.
