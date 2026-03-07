Atropellen un vianant al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa
Almenys dues dotacions del SEM i una de la Policia Local han anat fins al lloc de l'accident
Una persona ha estat atropellada aquest dissabte al migdia al centre de Manresa. Segons els serveis d'emergència l'avís s'ha rebut a les 11.35h, després que s'alertés que un vianant havia estat atropellat per un vehicle al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa, a l'altura de la cruïlla amb el carrer Carrió.
Almenys dues dotacions del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) i una de la Policia Local s'han desplaçat fins a la zona. Encara no ha transcendit l'estat de la persona afectada.
