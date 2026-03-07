Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

FEDAC Manresa participa en un Erasmus que promou l’aprenentatge compartit

L’alumnat es va desplaçar a les localitats italianes d’Isernia i Nàpols en el marc d’un projecte que busca reforçar comunicació intercultural i el treball en equip

L'alumnat participant en el projecte Erasmus de FEDAC Manresa

L'alumnat participant en el projecte Erasmus de FEDAC Manresa / FEDAC Manresa

Regió7

Manresa

Una representació d’alumnes de 2n d’ESO de la FEDAC Manresa ha participat en una nova mobilitat del projecte NESI, una iniciativa europea que promou la convivència, la inclusió i la sostenibilitat a través d’experiències educatives internacionals. Al llarg del curs, diferents grups d’alumnes tenen l’oportunitat de formar part d’aquestes estades, que busquen treballar conjuntament amb altres escoles d’Europa. En aquesta ocasió, la mobilitat s’ha dut a terme a Isernia i Nàpols, acollida per l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco i integrada en el marc del projecte Erasmus: Connected for Peace.

El projecte NESI té com a objectiu principal oferir a l’alumnat espais reals de participació i col·laboració, on puguin desenvolupar habilitats que van més enllà del currículum: treball en equip, comunicació intercultural, consciència ambiental i capacitat de contribuir a projectes col·lectius. En aquest sentit, la mobilitat va començar amb activitats d’esport inclusiu que van permetre al grup trencar el gel.

La dimensió científica i ambiental és un altre dels eixos del NESI, i durant l’estada els estudiants van poder treballar-la de manera pràctica. A l’ARPA Molise i a la Universitat UNIMOL van analitzar la qualitat de l’aigua i de l’aire, van estudiar la biodiversitat a través de l’ADN ambiental i van observar processos de microscòpia i estrès vegetal. Aquest contacte directe amb la recerca els va ajudar a comprendre que la sostenibilitat és un repte global que requereix coneixement, responsabilitat i acció.

Notícies relacionades

El marc italià va servir d’escenari per a aquesta experiència educativa. L’alumnat va poder conèixer elements del patrimoni d’Isernia, com la Fontana Fraterna o l’art del Tombolo, i visitar espais emblemàtics de Nàpols com el Palau Reial, la Plaça del Plebiscito o el Teatro di San Carlo.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents