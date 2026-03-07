FEDAC Manresa participa en un Erasmus que promou l’aprenentatge compartit
L’alumnat es va desplaçar a les localitats italianes d’Isernia i Nàpols en el marc d’un projecte que busca reforçar comunicació intercultural i el treball en equip
Regió7
Una representació d’alumnes de 2n d’ESO de la FEDAC Manresa ha participat en una nova mobilitat del projecte NESI, una iniciativa europea que promou la convivència, la inclusió i la sostenibilitat a través d’experiències educatives internacionals. Al llarg del curs, diferents grups d’alumnes tenen l’oportunitat de formar part d’aquestes estades, que busquen treballar conjuntament amb altres escoles d’Europa. En aquesta ocasió, la mobilitat s’ha dut a terme a Isernia i Nàpols, acollida per l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco i integrada en el marc del projecte Erasmus: Connected for Peace.
El projecte NESI té com a objectiu principal oferir a l’alumnat espais reals de participació i col·laboració, on puguin desenvolupar habilitats que van més enllà del currículum: treball en equip, comunicació intercultural, consciència ambiental i capacitat de contribuir a projectes col·lectius. En aquest sentit, la mobilitat va començar amb activitats d’esport inclusiu que van permetre al grup trencar el gel.
La dimensió científica i ambiental és un altre dels eixos del NESI, i durant l’estada els estudiants van poder treballar-la de manera pràctica. A l’ARPA Molise i a la Universitat UNIMOL van analitzar la qualitat de l’aigua i de l’aire, van estudiar la biodiversitat a través de l’ADN ambiental i van observar processos de microscòpia i estrès vegetal. Aquest contacte directe amb la recerca els va ajudar a comprendre que la sostenibilitat és un repte global que requereix coneixement, responsabilitat i acció.
El marc italià va servir d’escenari per a aquesta experiència educativa. L’alumnat va poder conèixer elements del patrimoni d’Isernia, com la Fontana Fraterna o l’art del Tombolo, i visitar espais emblemàtics de Nàpols com el Palau Reial, la Plaça del Plebiscito o el Teatro di San Carlo.
