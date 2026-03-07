L'espai de repòs al carrer de Sant Fruitós de Manresa guanya vuit arbres
Planten els exemplars repartits pel petit parc i també posaran vegetació al costat del mur que l'envolta
És un lloc del barri de Saldes-Plaça Catalunya que molts veïns -alguns incívics- fan servir de pipicà
El petit espai de repòs que hi ha al carrer de Sant Fruitós de Manresa, davant del recinte del pavelló del Pujolet, al barri de Saldes-plaça Catalunya, està fent canvis aquests dies. L'any passat es va quedar sense cap arbre perquè el darrer que hi quedava, un gran desmai que formava part del Pla Especial Urbanístic de Protecció d'Arbres i Arbredes d'Interès Municipal, el van haver de talar perquè s'havia mort. A partir d'aleshores no hi va quedar cap ombra, si bé els quatre bancs que hi ha són força utilitzats per persones que els aprofiten per descansar, per fer la xerrada o per mirar una estona el mòbil. Molts veïns també fan servir l'espai per portar-hi els seus gossos a jugar i a fer les necessitats, la qual cosa l'ha convertit en una mena de pipicà sense ser-ho.
Aquesta setmana, operaris del servei de jardineria de l'Ajuntament han acabat de treure la soca que va quedar del desmai que hi havia, feina que s'ha fet amb una excavadora, i estan plantant vuit arbres nous repartits per l'espai. A més a més, al costat del mur que l'envolta també hi posaran algun tipus de vegetació.
L'accés està tancat
Quan tot plegat creixi farà que en aquest petit parc hi hagi ombres perquè, a l'estiu, ara que s'havia quedat sense, hi cau el sol de ple. Amb el tema dels gossos que hi porten els seus responsables, sí que caldria fer-hi alguna cosa perquè, en cas contrari, potser amb tanta micció i excrement, perquè hi ha incívics que no ho recullen, els arbres no tindran temps per créixer perquè s'hauran mort abans. Si se solucionen aquests inconvenients, el petit espai, quan creixin els arbres, podrà oferir als veïns un agradable punt per descansar amb una ombra assegurada.
Actualment, l'espai té l'accés tancat amb tanques perquè encara hi queda força feina per fer, com arranjar el terra, que ha quedat tot aixecat i enfangat, i acabar de plantar un arbre i tota la vegetació al costat del mur.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Mas Portell organitza una gran calçotada «a la manresana»: 'Volem fer una jornada festiva com les que es fan a Tarragona