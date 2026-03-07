Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un motorista resulta ferit en un accident a la C-16c, a Manresa

El sinistre ha tingut lloc aquest dissabte al matí

La C-16c al seu pas entre Manresa i Sant Fruitós

La C-16c al seu pas entre Manresa i Sant Fruitós / Google Maps

Núria León

Núria León

Manresa

El conductor d'una motocicleta ha resultat ferit després de sortir-se de la carretera C-16C, al terme municipal de Manresa. L'avís de l'accident s'ha rebut al voltant de 2/4 d'11 d'aquest dissabte al matí.

Una unitat del SEM i una dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc de l'accident. El motorista ha resultat ferit de caràcter lleu.

