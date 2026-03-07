Entrevista | Ramon Bacardit i Sergi Perramon Líders de Junts per Manresa i Avenç Nacionalista
Ramon Bacardit i Sergi Perramon: "Prioritzem la ciutat per davant de la lògica esquerra-dreta"
Els dirigents de Junts i d'Avenç, s'expliquen un cop s'ha confirmat que aniran plegats a les municipals
Junts per Manresa, formació que lidera Ramon Bacardit, i Avenç Nacionalista, del regidor Sergi Perramon, concorreran plegats a les pròximes municipals a la capital del Bages. Una sola llista. En poc més d'un mes s'han posat d'acord per, asseguren, unir forces per guanyar l'alcaldia i revertir les polítiques d'Esquerra, al capdavant del govern de la ciutat. Hi ha afinitat en el projecte de ciutat i també afinitat personal, expliquen en una entrevista concedida a Regió7 un cop han fet públic el pacte aquest divendres.
I a partir d'ara, què?
Sergi Perramon (S.P.) De moment, sincronitzarem equips, sincronitzarem reunions amb la perspectiva de treballar de cara al 2027 i sempre oberts que s'incloguin nous actius i nous actors. Anar en paral·lel per un objectiu que és el 2027.
Ramon Bacardit (R.B.) L'acord té dues parts. Una és la de concórrer conjuntament en forma de coalició electoral, i l’altra és iniciar aquest moviment de manresans pel canvi, que és aquest moviment en el qual volem anar sumant gent que prioritzi la ciutat per davant dels partits o de les ideologies estrictament de la lògica esquerra-dreta.
Veieu possible que Impulsem, actualment al govern amb ERC i PSC, s’acabi incorporant a aquest projecte?
R.B. Té la porta oberta. Ho sap el regidor Joan Vila. He dit que això no és un punt final, sinó és un inici d’un camí. Ell també té les seves lògiques i respectarem els tempos de cadascú.
Junts ha pactat amb l’extrema dreta?
R.B. És la lògica que nosaltres trenquem absolutament posant la ciutat per davant.
S.P. En qualsevol dels casos estaria molt bé que demostressin en fets per què Avenç Nacionalista és extrema dreta, o quan Sergi Perramon ha fet, ha dit o ha aplicat alguna cosa que sigui d'extrema dreta. Hi ha un interès claríssim d'intentar desestabilitzar quan la força s'uneix. Els que es debiliten són els altres. Llavors aquí hi ha una estratègia de degradació de desprestigi polític.
R.B. Això s'ha de llegir en clau manresana, en clau de prioritat de ciutat. L’altre missatge és, com va dir el president Artur Mas, les forces d'ordre en el sentit de tornar el sentit comú al país, haurien de fer un esforç i ser generoses. En el nostre cas hi ha hagut renúncies per les dues parts. Creiem que això pot ser un exemple que algú altre pot aprendre.
No sembla que hagin sigut renúncies doloroses.
S.P. Més enllà que tenim un propòsit clar i una idea semblant, també hi ha una afinitat de treball i personal. Al final és Manresa, és política municipal.
R.B. Quan no hi ha egos per davant, i quan hi ha una idea clara de l'interès comú, crec que les renúncies, per molt grans que siguin, són poc doloroses.
El fet que Avenç no depengui orgànicament de cap partit ha facilitat l’acord?
S.P. Sense cap mena de dubte. La política municipal s'ha d'aplicar des de la proximitat més absoluta sense que les dinàmiques nacionals condicionin els pactes o els interessos de la ciutat.
En el cas de Junts?
R.B. Vaig haver d'explicar-ho, però de seguida el secretari general va entendre que en el municipalisme, primer va la ciutat. També va entendre perfectament qui és en Sergi i què representa la ciutat. Va ser molt fàcil.
