Arqueologia
2.000 anys desenterrats als Plans de Santa Caterina de Manresa
Un gran forn de ceràmica és una de les troballes més interessants que es van fer en el jaciment que hi ha a 300 metres de la Torre de Santa Caterina
Un espai visitable els caps de setmana que, de moment, té el forn tapat a l’espera que de fer-hi una coberta que el protegeixi per destapar-lo i quedar a la vista
A diferència d’altres ciutats, en general, Manresa no pot presumir d’haver conservat sota terra restes importants del seu passat més remot. Com a mínim, pel que fa a les que s’han desenterrat fins ara. En molts casos, les obres que es van anar fent en anys successius han arrasat el que hi quedava i les troballes que s’han recuperat han estat més aviat escadusseres i molt fragmentades. Lògicament, hi ha alguna excepció, com les troballes fetes al Puigcardener en les diferents campanyes que ha acollit des del 1915; l’ullal de mamut trobat a la gravera del Puigberenguer, i la necròpolis neolítica descoberta al Pla del Riu de les Marcetes.
L’exemple més recent de prospecció arqueològica és el solar on anirà la futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central, on encara ara s’està excavant en punts que quan es va fer la prospecció més extensiva es van deixar pendents per temes de seguretat i que eren els que, segons es va dir aleshores, podien oferir resultats més interessants. De moment, les troballes que s’hi han fet ho desmenteixen, però no s’han acabat.
Els plans de Santa Caterina guarden un conjunt arqueològic que ofereix un interessant recorregut pel passat de Manresa des del segle I dC fins al XVIII. Gairebé 2.000 anys d'història. A més a més, es pot dir que hi ha l’exemple més clar d’una vil·la romana a Manresa (segles I-III). El jaciment es pot visitar en el mateix horari que el mirador de la Torre de Santa Caterina, els dissabtes, diumenges i festius, de 8 del matí 8 del vespre. Per a visites fora d’aquests horaris, es pot fer la petició a info@manresaturisme.cat.
Si bé les construccions preexistents han quedat pràcticament arrasades a causa d’un rebaix general fet en el terreny, quan es van fer les excavacions es van poder documentar diversos objectes i material constructiu de la vil·la romana: llànties, ceràmica (sigil·lada i comuna), un ganivet de ferro, vuit pesos de teler (pondus), restes de dolia (unes grans gerres on habitualment s’emmagatzemava el vi), blocs de pedra escairada i restes d’estuc pintat en vermell i blanc.
Un metre per damunt de l’actual
Es tracta d’un assentament del tipus vil·la, és a dir, una casa de camp amb una pars urbana (conjunt de dependències destinades a la residència del propietari i la seva família) i una pars rustica (conjunt de dependències destinades a l’explotació agropecuària). El nivell del terreny era aproximadament un metre per damunt de l’actual. El rebaix que s’hi va fer en algun moment, segons els experts, possiblement per conrear la terra, va fer que les construccions quedessin arrasades. No totes.
D’època romana altimperial s’han conservat els fonaments d’un gran forn de ceràmica que es va tornar a tapar fins que es pugui fer una coberta que el protegeixi per poder-lo destapar novament i que quedi a la vista, però protegit. Al costat també es va localitzar un forn més petit, però, en aquest cas, com que només és un cercle a terra amb marques de combustió, quedarà tapat, expliquen fonts de l’Ajuntament consultades per aquest diari.
Un gran forn de ceràmica
El gran forn de ceràmica podia servir per fer ceràmica comuna, teules, maons o àmfores, amb les quals es podia exportar el vi i l’oli. Es va abandonar al segle III, després d’haver estat reutilitzat durant un temps per a un altre ús. Segons els experts, tenia la tipologia habitual dels forns romans, amb una avantcambra (praefurnium) des d’on s’alimentava la fogaina, que estava situada sota la cambra de cocció, que tenia una graella foradada que permetia que l’escalfor pugés a la cambra superior, on es coïen les peces.
Sitges per a gra i dos esquelets
En l’epoca tardoromana (segles IV-VI), la vil·la va evolucionar i va acabar perdent alguna de les funcions. S’hi van obrir un gran nombre de sitges (forats per emmagatzemar el gra), i s’hi van construir alguns habitatges semisoterrats molt simples. Com a curiositat, dues de les sitges es van utilitzar com a lloc d’enterrament. En una s’hi va trobar l’esquelet d’una nena que devia tenir uns 7 anys i en l’altra un jove d’uns 17 anys. Hi van ser llençats i sense cap indici de ritual funerari, cosa que indica un tracte d’exclusió social.
També hi ha restes d’una necròpolis altmedieval (segles IX-XII), amb un conjunt de tombes excavades a la roca allà on més endavant es va aixecar l’església.
Dels segles XIII-XV en queden restes d’un petit monestir medieval dedicat a Sant Cristòfol, fundat probablement al segle XIII i que va estar en actiu fins al segle XV, i habitat per monges. Tenia una església i una petita edificació annexa. Després d’haver estat destruïda, la capella es va reconstruir el 1502, i, damunt de les dependències del monestir, s’hi va edificar un petit mas, del qual n’han quedat les restes constructives que es poden veure actualment, amb elements característics d’una explotació vitivinícola, com una tina i restes de premses. El 1802 probablement el mas ja havia quedat abandonat.
Tot plegat es pot gaudir a encara no 300 metres de la Torre de Santa Caterina i a mitja hora a peu des de la plaça de Reforma.
