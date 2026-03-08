La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros
En el sorteig d'aquest dissabte, l'únic encertant dels sis números va comprar la butlleta a la cèntrica administració, que justament aquest any celebra 60 anys i que és la més antiga de la capital del Bages
1.624.949,92 euros. Més d'un milió i mig d'euros. Aquesta és la quantitat que s'ha endut l'únic encertant dels sis números del sorteig de La Primitiva jugat aquest dissabte. El premi l'ha donat l'administració de loteria número 1 de Manresa, situada al número 15 del carrer d'Àngel Guimerà. L'encertat va fer el ple amb els sis números de la combinació: el 4, el 13, el 17, el 32, el 42 i el 49.
En el mateix sorteig, hi va haver tres persones que van encertar cinc números i el complementari, que s'enduen 87.835,92 euros, i 238 que van fer cinc encerts que, en aquest cas, guanyen 2.029,80 euros. El premi especial (sis encerts i el reintegrament) va quedar desert.
Seixanta anys repartint sort
Justament enguany fa seixanta anys que aquest establiment, fundat el 1966 per Antònia Vilaseca i el seu fill Santiago Oller, i que és el més antic de la capital del Bages, distribueix butlletes de loteria a Manresa, que actualment té al capdavant Elisabet Oller.
En el sorteig de l’any 1973 l’administració familiar va repartir un tercer premi de la Grossa i, pocs dies després, en el sorteig de Reis, també va donar el premi del Nen. Més recentment, el juny de l'any passat va vendre un dècim d'un número de la Loteria Nacional premiat amb 30.000 euros. El març van consignar dues Bono loto premiades en una mateixa setmana (una de 67.000 euros i l’altra de 17.000), i el mes següent, a l’abril, va ser un ple al 15 de la Quiniela, dotada amb 5.000 euros perquè hi va haver molts encertants.
