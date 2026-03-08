La manifestació antifeixista i feminista de Manresa congrega 500 persones i causen destrosses al local de Junts
L’acció contra la seu juntaire tenia com a argument la suposada dretanització de Ramon Bacardit, a qui comparen amb Aliança Catalana
La manifestació del Dia Internacional de la Dona a Manresa, convocada per Acció Lila, Acció Sindical Bages, Arran Manresa, la PAHC Bages, l’Ateneu Popular la Séquia i Aamas Manresa aquesta tarda ha reunit al voltant de 500 persones. La mobilització ha començat després de les 5 de la tarda davant de l’Institut Lluís de Peguera, sota una pluja persistent, que ha omplert els carrers de paraigües i ha fet que hi hagués poques pancartes visibles.
La marxa ha baixat des de la plaça Espanya pel passeig Pere III en un llarg seguici que, durant bona part del recorregut, ocupava gairebé mig passeig. A primera fila, sobretot cares joves sostenien la pancarta inicial que portava per missatge “Contra el feixisme reaccionari, feminisme revolucionari”.
Durant la marxa s’han sentit consignes com “Qui sembra la misèria recull la ràbia”, o bé, “visca, visca, visca la lluita feminista”, “la nit és nostra, cap agressió sense resposta” o crits contra el feixisme i la repressió policial. La manifestació s’ha aturat a la plaça Neus Català, davant de l’església de Crist Rei, on s’han penjat cap per avall tres ninots que representaven el president dels Estats Units, Donald Trump; el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu; i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Junts i AC = escòria
El recorregut ha seguit cap a plaça Sant Domènec i ha arribat fins a la plana de l’Om. A la baixada del passeig de la República, on hi ha la seu de Junts per Manresa, també s’hi ha fet parada. Al local hi ha un vinil amb una fotografia de Ramon Bacardit i el lema “Posar ordre a Manresa és possible, fem-ho junts”. Davant d’aquest espai, alguns manifestants han rebentat el vidre de la porta del local i amb esprai vermell han pintat la porta del local unes lletres que posava: “Junts i AC [sou] escòria”, mentre un dels participants ha fet proclames contra Bacardit. Consideren que el cap de llista de Junts ha fet un gir a la dreta.
La manifestació ha continuat el seu recorregut després d’aquest episodi cap el carrer de Sant Miquel per arribar fins a la plaça Major. Cap al final de la mobilització, coincidint amb una treva de la pluja, s’ha pogut calar foc als cartrons mentre sonava la cançó ‘Cant de lluita’, del grup Roba Estesa, abans que els participants tanquessin l’acte amb els últims crits de “Visca, visca, visca la lluita feminista”.
