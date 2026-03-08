Necrològiques del dilluns 9 de març del 2026
Igualada
MELCHOR JAÉN GONZÁLEZ
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Montmaneu
MARIA ÀNGELS CODINA RIBERA
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria del Montmaneu.
Sant Joan de Vilatorrada
ANTONI CAMPS BAU
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori de Mémora a Manresa (c. Lemmerz, 1-5).
Sallent
MARINA RODRÍGUEZ HIDALGO
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
