Necrològiques del dilluns 9 de març del 2026

Necrològiques

Igualada

MELCHOR JAÉN GONZÁLEZ

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Montmaneu

MARIA ÀNGELS CODINA RIBERA

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria del Montmaneu.

Sant Joan de Vilatorrada

ANTONI CAMPS BAU

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori de Mémora a Manresa (c. Lemmerz, 1-5).

Sallent

MARINA RODRÍGUEZ HIDALGO

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

TEMES

