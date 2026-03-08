La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
En les imatges es veu que un cotxe s'atura sota la pluja al costat de l'Aixopluc per deixar el quisso
La protectora demana ajuda per identificar l'autora i que "li caigui la cara de vergonya"
No és el primer ni el segon ni el tercer cop que la protectora d'animals de Manresa, l'Aixopluc, ha viscut l'abandonament d'un animal a les instal·lacions que té a can Poc Oli. El darrer abandonament ha estat aquest cap de setmana. Una dona va abandonar un gos lligat a la porta del recinte i els fets van quedar enregistrats amb la càmera que hi ha. Responsables de la protectora han difós el vídeo per denunciar-ho.
En el missatge que acompanya el vídeo, la protectora hi explica: "Avui més que mai us demanem col·laboració per identificar una dona que va deixar abandonat un gos lligant-lo a la porta de la protectora i sota la pluja. No arribem a llegir la matrícula. Si algú reconeix el cotxe (té un cop a la porta del darrere del lateral dret i sembla un Mazda 3, però no n'estem segurs, amb la qual cosa, si algú pot aportar informació sobre la marca i model del cotxe, també ens pot ajudar)". Igualment, demana que "si algú coneix la dona o el gos, que ens ho faci saber. El gosset és un mascle, d'uns 12 anys, aproximadament, i té la pell malament".
Demana fer circular les imatges i que, com a mínim, "li caigui la cara de vergonya".
