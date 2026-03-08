Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions

En les imatges es veu que un cotxe s'atura sota la pluja al costat de l'Aixopluc per deixar el quisso

La protectora demana ajuda per identificar l'autora i que "li caigui la cara de vergonya"

La dona quan surt del cotxe per treure el quisso que va abandonar lligat a la porta de la protectora

La dona quan surt del cotxe per treure el quisso que va abandonar lligat a la porta de la protectora / @aixoplucmanresa

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

No és el primer ni el segon ni el tercer cop que la protectora d'animals de Manresa, l'Aixopluc, ha viscut l'abandonament d'un animal a les instal·lacions que té a can Poc Oli. El darrer abandonament ha estat aquest cap de setmana. Una dona va abandonar un gos lligat a la porta del recinte i els fets van quedar enregistrats amb la càmera que hi ha. Responsables de la protectora han difós el vídeo per denunciar-ho.

En el missatge que acompanya el vídeo, la protectora hi explica: "Avui més que mai us demanem col·laboració per identificar una dona que va deixar abandonat un gos lligant-lo a la porta de la protectora i sota la pluja. No arribem a llegir la matrícula. Si algú reconeix el cotxe (té un cop a la porta del darrere del lateral dret i sembla un Mazda 3, però no n'estem segurs, amb la qual cosa, si algú pot aportar informació sobre la marca i model del cotxe, també ens pot ajudar)". Igualment, demana que "si algú coneix la dona o el gos, que ens ho faci saber. El gosset és un mascle, d'uns 12 anys, aproximadament, i té la pell malament".

Notícies relacionades

Demana fer circular les imatges i que, com a mínim, "li caigui la cara de vergonya".

El cotxe arribant a les instal·lacions de can Poc Oli

El cotxe arribant a les instal·lacions de can Poc Oli / @aixoplucmanresa

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  2. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  3. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  4. El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
  5. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  6. Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
  7. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  8. Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant

La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions

La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions

La manifestació antifeixista i feminista de Manresa congrega 500 persones i causen destrosses al local de Junts

La manifestació antifeixista i feminista de Manresa congrega 500 persones i causen destrosses al local de Junts

El Solsona aconsegueix una maneta contra el Vallfogona de Balaguer (5-0)

El Solsona aconsegueix una maneta contra el Vallfogona de Balaguer (5-0)

Cardona i Joanenc empaten en un partit intens i vistós (1-1)

Cardona i Joanenc empaten en un partit intens i vistós (1-1)

Les molèsties estomacals de Marc Bernal no li han d’impedir ser titular dimarts amb el Barça a Newcastle

Les molèsties estomacals de Marc Bernal no li han d’impedir ser titular dimarts amb el Barça a Newcastle

Trump avisa l'Iran que el pròxim líder suprem no "durarà gaire" sense l'aprovació de Washington

Trump avisa l'Iran que el pròxim líder suprem no "durarà gaire" sense l'aprovació de Washington

La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros

La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros

El “Mercat de Calaf” triomfa al Casino amb tres funcions plenes i una sàtira que fa riure el poble de si mateix

El “Mercat de Calaf” triomfa al Casino amb tres funcions plenes i una sàtira que fa riure el poble de si mateix
Tracking Pixel Contents