Aigües de Manresa i el Parc de la Séquia explicaran tot el que passa abans d'obrir l'aixeta
Manresa obre la potabilitzadora per divulgar per què l’aigua serà un dels grans reptes dels pròxims anys
Regió7
Aigües Manresa i el Parc de la Séquia celebren el Dia Mundial de l’Aigua amb activitats familiars i visites a la potabilitzadora. El Dia Mundial de l’Aigua posarà el focus en el procés que fa potable l’aigua i en com la digitalització ajudarà a gestionar millor un recurs cada vegada més pressionat.
Entendre què passa abans d’obrir l’aixeta. Aquest és l’objectiu de la jornada que Manresa celebrarà el 22 de març, Dia Mundial de l’Aigua, amb un matí d’activitats al Centre de l’Aigua de Can Font i amb visites a la planta potabilitzadora.
La proposta vol fer visible un procés que sovint passa desapercebut: el camí que recorre l’aigua des del riu fins a les llars i la infraestructura que en garanteix la qualitat. Però també vol mirar endavant. En un context de sequera recurrent i canvi climàtic, gestionar l’aigua amb més precisió i anticipació serà clau.
La jornada servirà, precisament, per explicar com la tecnologia i la digitalització estan transformant aquesta gestió.
Durant les visites guiades a la planta potabilitzadora, els participants podran seguir el procés que converteix l’aigua captada del riu Llobregat i conduïda per la Séquia, en aigua potable. El recorregut permetrà veure de prop les diferents fases del tractament —des de l’eliminació de materials grossos i la decantació fins a la filtració amb sorra i la desinfecció final— així com el control constant que es fa al laboratori sobre paràmetres com el pH, la terbolesa o el clor residual.
Un sistema que funciona cada dia de l’any perquè l’aigua arribi amb garanties a les llars. La visita també servirà per explicar el projecte de digitalització que impulsa Aigües de Manresa dins el programa estatal PERTE de digitalització del cicle de l’aigua. La incorporació de sensors, sistemes de telecontrol i eines d’anàlisi de dades permet conèixer en temps real què passa a la xarxa, detectar incidències amb més rapidesa, millorar la planificació del servei i ajudar els abonats a tenir més informació sobre el seu consum. Una transformació que busca reforçar la gestió del recurs i preparar el sistema d’abastament per als futurs escenaris climàtics.
Activitats per a totes les edats
La programació s’ha estructurat per franges d’edat.
- Per als més petits (de 3 a 6 anys), el Lab 0_6 oferirà propostes d’experimentació amb aigua lliure i un taller de flotabilitat al pati de Can Font. Inscripcions clicant aquí.
- Els infants de 7 a 12 anys podran participar en tallers de potabilització i visitar les exposicions interactives del Centre de l’Aigua, amb activitats pràctiques per entendre com es tracta l’aigua abans que arribi a casa. Inscripcions clicant aquí.
- Per a joves a partir de 12 anys i públic adult, s’han programat dues visites guiades a la planta potabilitzadora, a les 10.30 h i a les 11.45 h. Els participants recorreran les instal·lacions i coneixeran els sistemes de tractament, control de qualitat i digitalització de la xarxa. Inscripcions clicant aquí.
Sensibilització i tecnologia
En un context de canvi climàtic i pressió sobre els recursos hídrics, la proposta vol reforçar la sensibilització ambiental i posar en valor la infraestructura que fa possible un gest quotidià: obrir l’aixeta i disposar d’aigua potable.
Les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien