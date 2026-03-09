Arrenca el servei de lloguer de les bicicletes elèctriques Baik de Manresa per a ús turístic
A partir d'aquest dilluns, 9 de març, es poden fer lloguers d’un dia, de dos dies i d'una setmana, amb tarifes bonificades fins al 30 d’abril, a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major, i al local del servei a la plaça Bages
El 29 de març es farà una visita guiada amb bici per espais patrimonials de la ciutat lligats a sant Ignasi
Regió7/G.C.
L’Ajuntament de Manresa engega el servei de lloguer de curta durada del nou servei municipal de bicicletes elèctriques Baik, adreçat especialment a turistes i visitants. Després d’enllestir la formació de tot el personal vinculat, el servei estarà plenament operatiu a partir d’aquest dilluns, 9 de març.
El servei de llarga durada va començar el passat 6 de febrer.
La nova modalitat que s'estrena aquest dilluns permetrà els usuaris llogar bicicletes elèctriques per períodes d’un dia, dos dies consecutius i una setmana sencera. L’objectiu de la iniciativa és doble: d’una banda, oferir una opció de mobilitat flexible, activa i saludable a les persones que visiten la ciutat; i, de l’altra, facilitar que la ciutadania pugui provar el servei de prop abans de decidir-se per una de les subscripcions de llarga durada (mensual, trimestral o anual) pensades per a la mobilitat quotidiana.
Per tal de formalitzar el lloguer de curta durada, les persones interessades tenen dues opcions. Poden fer la reserva en línia a través de la pàgina web oficial de Baik, o bé fer el tràmit presencialment. En aquest segon cas, s’han d’adreçar a l’Oficina de Turisme de Manresa, situada a la plaça Major número 10, o bé al local operatiu del servei Baik, ubicat a la plaça Bages número 15. En tots dos punts d’atenció presencial es podrà formalitzar el contracte de lloguer i es farà el lliurament directe de la bicicleta elèctrica i dels accessoris necessaris per al seu ús.
Amb l’objectiu d’incentivar l’ús d’aquesta mobilitat neta, l’Ajuntament aplicarà una promoció especial de llançament amb preus bonificats en el lloguer de curta durada, que serà vigent fins al 30 d’abril. D’aquesta manera, el lloguer d’un dia tindrà un preu de 15 euros amb l’IVA inclòs (12,40 euros sense IVA). El lloguer per a dos dies consecutius costarà 30 euros (24,79 euros sense IVA), mentre que llogar la bicicleta durant una setmana sencera tindrà un cost de 60 euros (49,59 euros sense IVA). En totes les modalitats caldrà dipositar una fiança de 50 euros.
Aquests preus bonificats suposen una rebaixa important respecte al que seran les tarifes ordinàries un cop finalitzi el període promocional. Aquesta actuació complementa el desplegament del sistema Baik, un model inèdit en una administració pública a l’Estat espanyol que compta amb una flota total de 200 bicicletes i s’inscriu dins l’aposta global de Manresa per una ciutat més amable i connectada. Es pot trobar més informació sobre el servei a la web oficial de Baik.
91 punts per aparcar amb 688 places
El servei Baik forma part d’una estratègia global per fer de Manresa una ciutat més sostenible, amable i amb menys emissions. Per acompanyar aquest desplegament, l'Ajuntament ha ampliat la xarxa d’aparcaments de bicicletes amb 36 noves estacions, assolint així els 91 punts i les 688 places distribuïdes per tota la ciutat. Paral·lelament, s’està millorant la xarxa pedalable amb obres clau com la connexió de la carretera de Santpedor fins al Parc de l’Agulla i l’Anella Verda, alhora que es planifiquen nous trams per enllaçar amb l’Hospital de Sant Joan de Déu i el carril bici de Viladordis.
La nova iniciativa de mobilitat rep el nom de Baik, una marca que juga amb la pronunciació genuïna manresana de "vaig" (vaic) i la paraula anglesa "bike", donant lloc a l’eslògan "A Manresa, vaic amb Baik!". El projecte compta amb un pressupost de 590.000 euros i és finançat mitjançant els fons europeus Next Generation.
Itinerari en bicicleta per la petjada ignasiana
Coincidint amb l’arrencada del servei de curta durada, Manresa Turisme també ha organitzat per al diumenge 29 de març una visita guiada amb bicicleta per espais patrimonials de Manresa. Es resseguiran els primers quilòmetres del Camí del Comiat que va fer Ignasi de Loiola fa 500 anys i es visitarà, en un circuit circular que comença i acaba al Museu del Barroc de Catalunya, alguns dels indrets on va deixar la seva petjada, com el Santuari de la Cova, la Capella del Rapte o el Santuari de la Salut de Viladordis. Les inscripcions estaran disponibles també a partir del 9 de març a través de la web a un preu especial de 15 euros. Està previst que aquests itineraris organitzats es vagin programant mensualment i que formin part també del catàleg de visites turístiques concertades que ofereix Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien