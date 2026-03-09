Denuncien que desnonaran una família amb el pare hospitalitzat, a Manresa
La PAHC considera que es tracta d’una situació inhumana i denuncia el paper dels jutjats
Regió7/J.M.
La PHAC ha denunciat que els jutjats de Manresa han decidit desnonar un veí de Manresa que està hospitalitzat des de dijous passat, i la seva família.
S’ha programat per demà a les 8 del matí al carrer Puigmercadal.
Segons la PAHC Bages, aquest dilluns al matí els jutjats han decidit tirar endavant amb el llançament. Indica que ell i la família, amb dos menors que estudien a l’Institut-Escola Manresa, viuen en un pis que és propietat del fons voltor Divarian.
Tot i que s’ha presentat un informe als jutjats on s’explica que el pare de família està hospitalitzat, tant la propietat com els jutjats de Manresa han resolt tirar endavant amb el desnonament. La plataforma opina que es tracta d’una barbaritat inhumana, i més en un moment de crisi en l’habitatge.
La PAHC denuncia el paper dels jutjats, que posa per sobre «l’interès» d’un fons voltor per sobre del dret a l’habitatge, i els fa responsables de la situació. Les darreres setmanes la plataforma ha denunciat que tant els jutjats com Mossos d’Esquadra han endurit els desnonaments.
La PAHC ha fet un crida a la mobilització per intentar aturar aquest dimarts el desnonament, convocat a les 8 del matí al carrer Puigmercadal número 18 de Manresa.
