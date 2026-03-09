Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Docents del Bages anuncien talls de carrers i carreteres aquest dimecres

Mestres i professors continuen les mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública

Una de les accions de protesta de l'Assemblea de Docents

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Docents del Bages han convocat per aquest dimecres al matí una nova jornada de mobilitzacions en defensa de l’educació pública.

Mestres i professors tallaran carrers i carreteres properes als centres educatius. L’acció forma part de les protestes que porten a terme els educadors aquest curs arreu de Catalunya. També a les comarques centrals.

Segons l’Assemblea de Docents, l’objectiu d’aquesta convocatòria és fer visibles les reivindicacions del professorat i de la comunitat educativa, així com denunciar la situació que viu actualment l’educació pública. Amb aquesta acció, els centres participants volen portar el conflicte educatiu a l’espai públic i reclamar respostes i compromisos per part de l’administració amb l’objectiu de visibilitzar el malestar existent i la necessitat d’obrir vies reals de negociació.

Les mobilitzacions que s’estan desenvolupant aquest curs a Catalunya reclamen, entre altres qüestions, més recursos per a l’educació pública, mesures que garanteixin una educació de qualitat i millores en les condicions laborals del professorat.

L’Assemblea de Docents fa una crida a la comunitat educativa, famílies i ciutadania a comprendre i donar suport a aquestes accions que, segons els educadors, tenen com a objectiu defensar l’escola pública i millorar el sistema educatiu del país.

