Docents del Bages anuncien talls de carrers i carreteres aquest dimecres
Mestres i professors continuen les mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública
Docents del Bages han convocat per aquest dimecres al matí una nova jornada de mobilitzacions en defensa de l’educació pública.
Mestres i professors tallaran carrers i carreteres properes als centres educatius. L’acció forma part de les protestes que porten a terme els educadors aquest curs arreu de Catalunya. També a les comarques centrals.
Segons l’Assemblea de Docents, l’objectiu d’aquesta convocatòria és fer visibles les reivindicacions del professorat i de la comunitat educativa, així com denunciar la situació que viu actualment l’educació pública. Amb aquesta acció, els centres participants volen portar el conflicte educatiu a l’espai públic i reclamar respostes i compromisos per part de l’administració amb l’objectiu de visibilitzar el malestar existent i la necessitat d’obrir vies reals de negociació.
Les mobilitzacions que s’estan desenvolupant aquest curs a Catalunya reclamen, entre altres qüestions, més recursos per a l’educació pública, mesures que garanteixin una educació de qualitat i millores en les condicions laborals del professorat.
L’Assemblea de Docents fa una crida a la comunitat educativa, famílies i ciutadania a comprendre i donar suport a aquestes accions que, segons els educadors, tenen com a objectiu defensar l’escola pública i millorar el sistema educatiu del país.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien