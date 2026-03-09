Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
La crida per xarxes socials ha servit per a tenir dades sobre la persona que va abandonar un gos a la porta de la protectora
La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d'Esquadra investigarà la persona que va abandonar un gosset lligat a la porta de la protectora de Manresa. Aquest cap de setmana l'entitat, Aixopluc, va fer viral un vídeo en el qual es veia com un cotxe s'apropava a la porta exterior del refugi, a la zona de Can Poc Oli, i en baixava una dona que treia un gos i el deixava lligat, sota la pluja, a la porta, per després marxar i deixar-lo abandonat.
L'entitat va publicar aquest vídeo a xarxes socials, juntament amb un text demanant ajuda per localitzar la persona responsable de l'abandonament. Malgrat que no es veia bé la matrícula del cotxe, només una part, la marca i el model eren identificables, i alguna característica, com uns bonys o el portaesquís, el feien força reconeixible. La publicació a xarxes d'aquest vídeo va circular per molts grups diversos i en poca estona va arribar a fer-se viral, fins al punt que ahir mateix Aixopluc ja tenia les dades de qui podria ser la persona responsable. La intel·ligència artificial també va ajudar a buscar dades on l'ull humà no arribava, i el fet que el vehicle fos d'una marca i model poc habituals.
Amb aquestes dades, l'entitat presentarà denúncia, però la mateixa policia catalana ja ha començat a treballar en el tema i investigarà l'autora per l'abandonament. Tot apunta que pot tractar-se d'una infracció administrativa, amb multes que poden anar fins als 50.000 euros, però no es descarta que es pugui imputar un delicte d'abandonament animal, que augmentaria substancialment la quantia de la multa.
Mentrestant, l'animal, un gosset d'uns 12 anys tipus Chihuahua i amb algun tipus de malaltia a la pell, segueix a les instal·lacions de la protectora de Manresa, molt espantat.
