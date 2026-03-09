Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC se solidaritza amb Junts per l’atac a la seva seu durant la manifestació del 8-M, a Manresa

Esquerra afirma que l’acció desvia l’atenció del veritable sentit del Dia de la Dona

L'entrada al local de Junts va quedar destrossada

L'entrada al local de Junts va quedar destrossada / ARXIU/OSCAR BAYONA

Regió7

Manresa

Esquerra Republicana a Manresa ha condemnat l’atac a la seu de Junts que hi va haver aquest diumenge durant la manifestació del 8-M, i ha expressat la seva solidaritat amb la formació liderada a Manresa per Ramon Bacardit.

En un comunicat, la formació republicana expressa el seu ferm rebuig a «qualsevol acte de violència contra espais polítics i refermem el nostre compromís amb la defensa de la llibertat d’expressió i del pluralisme polític, valors que considerem imprescindibles per a la Catalunya que volem construir».

Assegura que la discrepància política i la mobilització social són elements legítims d’una societat democràtica, «però sempre s’han d’expressar des del respecte i sense recórrer a la destrucció ni a la intimidació». Per això, continua dient «volem traslladar la nostra solidaritat a Junts per les destrosses patides». 

Finalment expressa que accions com l’atac a la seu de Junts «desvien l’atenció del veritable sentit» de jornades com el 8-M, en aquest cas «centrada en la reivindicació de la igualtat de gènere i del feminisme».

Els fets van passar aquest diumenge. Durant el recorregut de la manifestació, aquesta es va aturar davant la seu de Junts, al passeig de la República, i un grup de persones amb la cara tapada van trencar el vidre de la porta del local i la van pintar de color vermell, mentre que els manifestants van cridar eslògans contra el líder de la formació, Ramon Bacardit.

