ERC se solidaritza amb Junts per l’atac a la seva seu durant la manifestació del 8-M, a Manresa
Esquerra afirma que l’acció desvia l’atenció del veritable sentit del Dia de la Dona
Regió7
Esquerra Republicana a Manresa ha condemnat l’atac a la seu de Junts que hi va haver aquest diumenge durant la manifestació del 8-M, i ha expressat la seva solidaritat amb la formació liderada a Manresa per Ramon Bacardit.
En un comunicat, la formació republicana expressa el seu ferm rebuig a «qualsevol acte de violència contra espais polítics i refermem el nostre compromís amb la defensa de la llibertat d’expressió i del pluralisme polític, valors que considerem imprescindibles per a la Catalunya que volem construir».
Assegura que la discrepància política i la mobilització social són elements legítims d’una societat democràtica, «però sempre s’han d’expressar des del respecte i sense recórrer a la destrucció ni a la intimidació». Per això, continua dient «volem traslladar la nostra solidaritat a Junts per les destrosses patides».
Finalment expressa que accions com l’atac a la seu de Junts «desvien l’atenció del veritable sentit» de jornades com el 8-M, en aquest cas «centrada en la reivindicació de la igualtat de gènere i del feminisme».
Els fets van passar aquest diumenge. Durant el recorregut de la manifestació, aquesta es va aturar davant la seu de Junts, al passeig de la República, i un grup de persones amb la cara tapada van trencar el vidre de la porta del local i la van pintar de color vermell, mentre que els manifestants van cridar eslògans contra el líder de la formació, Ramon Bacardit.
