Junts per Manresa condemna l’atac al seu local durant la manifestació del 8M i reafirma el seu compromís amb la democràcia i la llibertat d’expressió
El partit estudiarà les mesures legals que es puguin emprendre davant d’aquests actes vandàlics
Regió7
Junts per Manresa lamenta profundament els fets ocorreguts diumenge a la tarda durant la manifestació del Dia Internacional de la Dona a la ciutat, quan un grup que participava a la mobilització, convocada i organitzada per Acció Lila, Acció Sindical del Bages, Arran Manresa, la PAHC Bages, l’Ateneu Popular i Aamas Manresa, va atacar, pintar i causar destrosses al seu local. L'acció ha estat condemnada també pel PSC.
Junts afirma que la reivindicació del 8 de març és una causa lloable i necessària, que defensa la igualtat entre dones i homes i que forma part dels valors d’una societat democràtica i avançada.
Precisament per això, "lamentem que en el marc d’aquesta mobilització es produïssin actes vandàlics contra el nostre local del passeig de la República".
Durant el recorregut de la manifestació, un grup de participants va aturar-se davant de la seu de Junts per Manresa, on es va rebentar el vidre de la porta d’entrada i es van fer pintades amb esprai contra la formació política i contra el cap de llista, Ramon Bacardit.
Davant d’aquests fets, Junts per Manresa vol agrair públicament "el suport rebut per part de les entitats socials, persones a títol individual i les forces polítiques de la ciutat, com el PSC, Impulsem i Avenç, que tant en públic com en privat, han expressat la seva solidaritat davant d’uns actes que no tenen cabuda en una societat democràtica".
Atacs antisistema
Així mateix, informen que "ja estem en contacte amb els serveis jurídics per estudiar les mesures legals que es puguin emprendre davant d’aquests actes vandàlics".
També volen destacar el suport de la direcció nacional de Junts per Catalunya, que ha condemnat els fets i ha traslladat la seva solidaritat als comitès local i comarcal, al candidat a l’alcaldia, Ramon Bacardit, així com a tota la militància i simpatitzants de la formació a la ciutat i a la comarca.
Des de Junts per Manresa consideren "trist constatar com alguns sectors antisistema utilitzen la democràcia per atacar aquells que no pensen com ells. Es tracta de grups que no entenen el que significa la democràcia, perquè actuen des de l’autoritarisme i només saben imposar el seu marc mental a través de la intimidació i la violència".
Afegeix que "el nostre projecte polític és justament el contrari. El marc mental de Junts és la confrontació pacífica d’idees, el respecte i la democràcia. Defensem una societat on tothom pugui expressar-se lliurement, sense por i sense coaccions. Continuarem treballant amb la mateixa determinació per defensar els nostres principis democràtics, la llibertat de pensament i la llibertat d’expressió, que són la base d’una societat lliure i plural", conclou.
