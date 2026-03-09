Manresa reactiva la càmera que va posar dues mil fotomultes en mes i mig, posteriorment retirades
El sistema de control fotogràfic a la intersecció del carrer Barreres amb carrer d’en Tahones tornarà a funcionar el dia 16 de març
L’Ajuntament de Manresa activarà el pròxim 16 de març el sistema de control d’accés mitjançant càmeres fotogràfiques a la intersecció del carrer Barreres amb carrer d’en Tahones. Les fotomultes tornaran a ser imposades després d'una pausa perquè la càmera, que havia estat desplaçada, va posar més de dues mil sancions entre el 24 de novembre i el 12 de gener. Les multes van ser retirades perquè el govern va acceptar el prec del grup municipal de Junts, que considerava insuficient la informació proporcionada.
Aquesta mesura s’aplica perquè les obres de millora realitzades recentment al carrer Santa Maria han ampliat l’illa de vianants del Centre Històric i han regirat l’organització de la mobilitat en aquest entorn.
L'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem continua defensant que "la mesura té com a objectiu garantir la seguretat dels vianants, consolidar la pacificació del trànsit i preservar la qualitat de l’espai públic en aquesta zona".
Senyalització reforçada
El sistema controla l’accés de vehicles i sanciona automàticament aquells que hi circulin sense autorització. La senyalització vertical s’ha reforçat per facilitar-ne la visibilitat.
Els veïns i veïnes, empreses o qui tingui una plaça d’aparcament a la zona que ara s’integra a l’illa de vianants, han de sol·licitar autorització per poder-hi circular. L'autorització es pot demanar en línia o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a les Oficines de Seguretat Ciutadana.
El consistori es demana a la ciutadania que "revisi la senyalització abans d’accedir a la zona i que utilitzi itineraris alternatius si no disposa d’autorització".
Els avisos informatius s’estan distribuint al veïnat i als equipaments de l’entorn per garantir la màxima difusió abans de l’entrada en funcionament del sistema de control d’accés.
Per tal de regular l’illa de vianants eficaçment, la càmera de control d’accessos, que ara es reactiva després d'unes setmanes en què va estar inactiva per millorar la senyalització, es va traslladar al carrer Barreres, passat el carrer Tahones. Per tant, els vehicles sense autorització, han d’accedir al carrer Arbonés i a la plaça Palmira Jaquetti Isant (Conservatori de Música i Jutjats) pel carrer Barreres, carrer Tahones i carrer Campanes que es va invertir de sentit, essent la sortida de vehicles de carrer Arbonés pel Passeig de la República.
En concret, es van incorporar a l’illa de vianants els immobles del carrer de Barreres entre el carrer de Tahones i la Plaça Gispert, el carrer de Sant Francesc entre la Plaça Gispert i el carrer de Campanes, el carrer de Santa Maria, el carrer d’Ignasi Balcells i el Passatge de la Sederia.
Accés a l’illa de vianants
Trobaran tota la informació respecte qui pot demanar l’autorització i com ho ha de fer accedint a l’enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa següent: https://www.manresa.cat/seu/m enu/fitxa/1253
Qui el pot demanar?
Qualsevol persona que tingui el seu domicili particular, social o plaça d'aparcament en una de les vies on està restringida la circulació.
Com sol·licitar l’autorització i obtenir més informació?
Telemàticament: accedint a: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1253
Presencialment: a les Oficines d’Atenció Ciutadana OAC (Plaça Major, 1) o a les Oficines de Seguretat Ciutadana (carrer del Bruc, 33-35).
