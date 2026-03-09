El PSC condemna l'atac a la seu de Junts de Manresa
Durant la manifestació de 8M un grup de persones va trencar vidres i va pitar la façana del local del partit
Regió7
L’executiva de la Federació XI del PSC, ha condemnat «fermament» l’atac i les destrosses fetes al local de Junts a Manresa durant la manifestació del 8-M d’aquest diumenge a la tarda. La manifestació va ser convocada per Acció Lila, Acció Sindical del Bages, Arran Manresa, la PAHC Bages, l’Ateneu Popular i Aamas Manresa.
En un comunicat, el Partit dels Socialistes de Catalunya assegura que les diferències ideològiques, les controvèrsies i els posicionaments d’un partit, no poden ser mai objecte de violència.
Continua dient que «en democràcia, ens hem d’atenir al poder de la paraula, del respecte pels altres, de la confrontació d’idees i propostes, però mai fent ús de la violència».
Davant aquests fets lamenten el que ha passat i fa una crida perquè no es torni a repetir perquè, reitera, «en democràcia, s’han de respectar i fer respectar les idees i les propostes dels altres. Ens agradin o no».
Els fets van passar aquest diumenge. Durant el seu recorregut, la manifestació es va aturar davant la seu de Junts, al passeig de la República, on un grup de persones amb la cara tapada van trencar el vidre de la porta del local i la van pintar de color vermell, mentre els manifestants cridaven eslògans contra el líder de la formació, Ramon Bacardit.
