Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

El PSC condemna l'atac a la seu de Junts de Manresa

Durant la manifestació de 8M un grup de persones va trencar vidres i va pitar la façana del local del partit

Una persona es retrata davant la seu de Junts un cop fetes les destroises

Una persona es retrata davant la seu de Junts un cop fetes les destroises / ARXIU/OSCAR BAYONA

Regió7

Manresa

L’executiva de la Federació XI del PSC, ha condemnat «fermament» l’atac i les destrosses fetes al local de Junts a Manresa durant la manifestació del 8-M d’aquest diumenge a la tarda. La manifestació va ser convocada per Acció Lila, Acció Sindical del Bages, Arran Manresa, la PAHC Bages, l’Ateneu Popular i Aamas Manresa.

En un comunicat, el Partit dels Socialistes de Catalunya assegura que les diferències ideològiques, les controvèrsies i els posicionaments d’un partit, no poden ser mai objecte de violència.

Continua dient que «en democràcia, ens hem d’atenir al poder de la paraula, del respecte pels altres, de la confrontació d’idees i propostes, però mai fent ús de la violència».

Davant aquests fets lamenten el que ha passat i fa una crida perquè no es torni a repetir perquè, reitera, «en democràcia, s’han de respectar i fer respectar les idees i les propostes dels altres. Ens agradin o no».

Notícies relacionades

Els fets van passar aquest diumenge. Durant el seu recorregut, la manifestació es va aturar davant la seu de Junts, al passeig de la República, on un grup de persones amb la cara tapada van trencar el vidre de la porta del local i la van pintar de color vermell, mentre els manifestants cridaven eslògans contra el líder de la formació, Ramon Bacardit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  2. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  3. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  4. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  5. Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
  6. Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
  7. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  8. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien

Joan Laporta respon Xavi: «Amb ell, continuaríem perdent»

Joan Laporta respon Xavi: «Amb ell, continuaríem perdent»

Aigües de Manresa i el Parc de la Séquia explicaran tot el que passa abans d'obrir l'aixeta

Aigües de Manresa i el Parc de la Séquia explicaran tot el que passa abans d'obrir l'aixeta

El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi

El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi

Dues candidatures d'Eurovisió 2026, acusades de plagiar Rosalía i l'olesana Chanel Terrero

Dues candidatures d'Eurovisió 2026, acusades de plagiar Rosalía i l'olesana Chanel Terrero

La Fundació Sant Andreu gestionarà la nova residència i centre de dia de Calaf

La Fundació Sant Andreu gestionarà la nova residència i centre de dia de Calaf

Álvaro Cervantes, Nora Navas, Oriol Cardona i La Cubana, premis DRAC 2026

Álvaro Cervantes, Nora Navas, Oriol Cardona i La Cubana, premis DRAC 2026

El PSC condemna l'atac a la seu de Junts de Manresa

El PSC condemna l'atac a la seu de Junts de Manresa

L’arribada d’una dana presagia diversos dies de pluges, inestabilitat atmosfèrica i baixada de les temperatures a Espanya

L’arribada d’una dana presagia diversos dies de pluges, inestabilitat atmosfèrica i baixada de les temperatures a Espanya
Tracking Pixel Contents