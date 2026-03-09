La religiosa Vedruna centenària Maria Cinta Agustí Paituvi rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa
L’alcalde Marc Aloy i la regidora Mariona Homs li han lliurat aquest dilluns al migdia un obsequi i un ram de flors
Regió7
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, han visitat aquest dilluns al migdia la centenària Maria Cinta Agustí Paituvi, religiosa Carmelita de la Caritat-Vedruna, per felicitar-la pel seu centenari. En representació de l’Ajuntament, li han lliurat un ram de flors i un regal institucional.
La trobada ha tingut lloc a la residència de la Comunitat Vedruna, situada al carrer de Santa Joaquima, on la Maria Cinta viu actualment. Durant la celebració, ha estat envoltada per les seves companyes de comunitat, que no han volgut perdre’s aquest homenatge tan especial.
Maria Cinta va néixer el 8 de març de 1926 a Barcelona i forma part d'una família molt unida, amb dues germanes: la Núria, religiosa Vedruna a Vic, i la Joana, viuda amb tres fills i dues netes. Al llarg de la seva vida, Maria Cinta va treballar com a mestra en diverses escoles Vedruna a Girona i Barcelona. També va exercir com a secretària a la parròquia de la Cellera de Ter (Girona) durant els primers anys de la seva jubilació.
És activa en les activitats comunitàries i gaudeix de pregàries, reunions, i celebracions amb les germanes, així com de jugar al parxís, veure documentals i llegir. Tot i que la seva salut és delicada, té una energia notable per parlar amb seguretat.
