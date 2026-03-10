La Clínica Sant Josep i el Club Bàsquet Femení signen un acord de col·laboració
El conveni inclou el seguiment nutricional, el suport psicològic, i els tractaments de recuperació amb l’objectiu de reduir el risc de lesions
Regió7
La Fundació Althaia i Club Bàsquet Manresa Femení han signat un acord de col·laboració que situa la Unitat de Readaptació Esportiva del Centre de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep com a servei de referència per a les jugadores del primer equip, i també, de forma extensiva a les esportistes que formen la base del club.
Aquest conveni permetrà que les esportistes del Club Bàsquet Manresa Femení disposin d’un servei assistencial integral i especialitzat liderat per l’equip de la Unitat de Readaptació Esportiva Integral. Els professionals de la unitat, formada per especialistes en traumatologia, medicina esportiva, medicina física i rehabilitació, fisioteràpia, readaptació esportiva, psicologia esportiva i dietètica i nutrició, vetllaran per la salut, el benestar i el rendiment de les jugadores.
En el marc del conveni, s’ofereix a totes les jugadores del club un ventall de serveis com són les visites mèdiques per a qualsevol de les especialitats que integren la unitat, així com visites a Urgències, proves diagnòstiques (ecografies musculars, diatèrmia, ones de xoc radials, entre altres), revisions mèdicoesportives i avaluacions funcionals per a conèixer l’estat de salut de cada jugadora i optimitzar el seu rendiment. En aquest sentit, el conveni també contempla l’acompanyament i l’atenció personalitzada d’aquelles jugadores del club manresà que estiguin en un procés de recuperació.
La Fundació Althaia destaca la importància d’aquest acord i es posa en relleu la projecció destacable del Club Bàsquet Femení, que ha aconseguit incentivar la pràctica esportiva femenina amb més de 240 jugadores afiliades entre les diverses categories del club.
Paral·lelament, també s’han incrementat les lesions entre les noies que practiquen activitat física i, per aquest motiu, aquest conveni vol servir com a pauta per a donar una resposta àgil a les jugadores.
