Una dona de 80 anys, ferida en ser atropellada per un autobús urbà a Manresa
La dona ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic lleu
Una dona de 80 anys ha resultat ferida aquest dimarts al matí en ser atropellada per un autobús urbà al carrer del Bruc de Manresa. Segons fonts de l’Ajuntament, l’accident ha tingut lloc a l’alçada del número 129, cap a dos quarts de dotze.
L'única persona ferida, veïna de Manresa, ha estat traslladada després d'una primera atenció in situ a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic lleu. En realitzar-se les proves d’alcoholèmia reglamentàries, el conductor de l’autobús, veí de Manresa de 31 anys, ha donat negatiu.
