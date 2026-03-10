Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
Tot i les protestes de la PAHC, el llançament s’ha dut a terme aquest dimarts al matí
«Que no decaiguin els ànims» han aconsellat membres de la PAHC a les persones que s’han concentrat a primera hora al carrer Puigmercadal de Manresa per evitar un desnonament que finalment s’ha dut a terme. Una família amb dos menors i el pare ingressat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa s’han quedat sense pis.
La PAHC havia advertit que s’anava a executar el desnonament tot i els dos menors, que estudien a l’Institut-Escola Manresa, i que el pare està ingressat per malaltia a Sant Joan de Déu.
Es van fer arribar informes mèdics al jutjat, i aquest dimarts al matí membres de la plataforma han estat a l'edifici judicial de Manresa per confirmar que els informes havien arribat. Han explicat que així i tot s’ha tirat endavant i que no hi ha hagut cap possibilitat de negociació. El pis pertany al fons voltor Divarian.
Un grup de la plataforma s’ha concentrat davant l’edifici. A primera hora del matí efectius dels Mossos d’Esquadra que han arribat en tres furgonetes i diversos cotxes-patrulla han tallat els accessos al carrer, que dona a la plaça Mil centenari davant mateix de l’entrada a l’església del Carme. Un cop ha arribat la comitiva oficial, s’ha executat el desnonament.
Fonts de la plataforma han alertat que l’enduriment de les condicions dels desnonaments per part de jutjats i Mossos d’Esquadra està saturant al parc d’habitatges d’emergència de Manresa, i que això pot suposar un problema greu a la ciutat. Els darrers desnonats, dues famílies del carrer d’en Botí, van ser reallotjats a pensions de Berga i Súria.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros