Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat

Tot i les protestes de la PAHC, el llançament s’ha dut a terme aquest dimarts al matí

Mossos d'Esquadra han tallat els accessos a l'edifici on hi ha hagut el desnonament

Mossos d'Esquadra han tallat els accessos a l'edifici on hi ha hagut el desnonament / J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

«Que no decaiguin els ànims» han aconsellat membres de la PAHC a les persones que s’han concentrat a primera hora al carrer Puigmercadal de Manresa per evitar un desnonament que finalment s’ha dut a terme. Una família amb dos menors i el pare ingressat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa s’han quedat sense pis.

La PAHC havia advertit que s’anava a executar el desnonament tot i els dos menors, que estudien a l’Institut-Escola Manresa, i que el pare està ingressat per malaltia a Sant Joan de Déu.

Es van fer arribar informes mèdics al jutjat, i aquest dimarts al matí membres de la plataforma han estat a l'edifici judicial de Manresa per confirmar que els informes havien arribat. Han explicat que així i tot s’ha tirat endavant i que no hi ha hagut cap possibilitat de negociació. El pis pertany al fons voltor Divarian.

Concentració davant l'edifici on hi ha hagut el desnonament

Concentració davant l'edifici on hi ha hagut el desnonament / J.M.G.

Un grup de la plataforma s’ha concentrat davant l’edifici. A primera hora del matí efectius dels Mossos d’Esquadra que han arribat en tres furgonetes i diversos cotxes-patrulla han tallat els accessos al carrer, que dona a la plaça Mil centenari davant mateix de l’entrada a l’església del Carme. Un cop ha arribat la comitiva oficial, s’ha executat el desnonament.

Notícies relacionades

Fonts de la plataforma han alertat que l’enduriment de les condicions dels desnonaments per part de jutjats i Mossos d’Esquadra està saturant al parc d’habitatges d’emergència de Manresa, i que això pot suposar un problema greu a la ciutat. Els darrers desnonats, dues famílies del carrer d’en Botí, van ser reallotjats a pensions de Berga i Súria.

