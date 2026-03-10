Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident entre dos cotxes a Manresa

Els dos vehicles han patit un xoc per encalç al carrer Gaudí aquest dimarts al matí

Ambulància del SEM en una imatge d'arxiu

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Un xoc per encalç entre dos cotxes s’ha saldat amb un ferit aquest dimarts al matí a Manresa. L’accident s’ha produït al número 44 del carrer del Gaudí, cap a dos quarts d’onze.

Els conductors, un veí i una veïna de 26 i 27 anys, han resultat il·lesos. Qui sí que ha patit lesions ha estat el copilot de la jove, un manresà de 35 anys. Després d’una primera atenció al lloc dels fets, ha estat traslladat amb pronòstic lleu a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

En realitzar-se les proves d’alcoholèmia reglamentàries, els dos conductors han donat negatiu.

