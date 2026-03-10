Un ferit en un accident entre dos cotxes a Manresa
Els dos vehicles han patit un xoc per encalç al carrer Gaudí aquest dimarts al matí
Un xoc per encalç entre dos cotxes s’ha saldat amb un ferit aquest dimarts al matí a Manresa. L’accident s’ha produït al número 44 del carrer del Gaudí, cap a dos quarts d’onze.
Els conductors, un veí i una veïna de 26 i 27 anys, han resultat il·lesos. Qui sí que ha patit lesions ha estat el copilot de la jove, un manresà de 35 anys. Després d’una primera atenció al lloc dels fets, ha estat traslladat amb pronòstic lleu a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
En realitzar-se les proves d’alcoholèmia reglamentàries, els dos conductors han donat negatiu.
